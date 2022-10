Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ci va giù pesante con Gegia: ''Non è stupida ma…''

Gossip TV

Secondo Antonella Fiordelisi, Gegia sta giocando a fare la finta tonta, sperando nella clemenza dei concorrenti del Grande Fratello Vip e del pubblico.

Secondo Antonella Fiordelisi, Gegia sta giocando a fare la finta tonta, sperando nella clemenza dei concorrenti del Grande Fratello Vip e del pubblico. La gieffina si è sfogata, parlando malissimo della comica, che è pronta a far eliminare dalla casa di Cinecittà, senza tante remore.

Grande Fratello Vip, Antonella furiosa con Gegia

Quando è scoppiato il caso Marco Bellavia, Gegia ha fatto un passo inesorabile nella rosa dei concorrenti più odiati della settima edizione del Grande Fratello Vip. La comica non ha fatto ridere nessuno quando ha dato del malato mentale a Bellavia, dimostrandosi ostile ad un uomo gentile e garbato che come unica colpa aveva quella di non essere perfettamente in forma con la propria interiorità, per poi continuare imperterrita a proferire frasi sempre più insensibili anche durante la puntata del Gf Vip che ha visto in scena i provvedimenti per il comportamento osceno contro Marco. Insomma, Gegia non ha certamente dato lustro alla sua immagine nelle ultime settimane, tanto che rischia di essere radiata dall’albo degli psicologi, e Antonella Fiordelisi è tra coloro che peggio sopporta la gieffina.

“Secondo me non è stupida, è proprio insensibile. Non ho capito perché si è messa a piangere quando è uscito Giovanni Ciacci… Ci rendiamo conto? Preoccupata per chi ci cucina”.

Antonella ha sbottato, confrontandosi con altri gieffini sul comportamento assurdo di Gegia. In effetti, la comica ha fatto esternazioni che avrebbe potuto decisamente evitarsi su Bellavia, invece si è disperata per Ciacci che è stato eliminato per il volere del pubblico, proprio in virtù del suo pessimo comportamento come essere umano. Mentre Fiordelisi è certa che Gegia stia giocando sul fatto di voler sembrare poco brillante, per Daniele Del Moro la gieffina peccherebbe di intelligenza. Insomma, Gegia attenta perché ci saranno diversi video per te nella puntata del Gf Vip!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.