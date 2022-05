Grande Fratello Vip, anticipazioni bomba sulla nuova edizione: nel cast un’attrice amatissima

Gossip TV

Nuove anticipazioni sulla settima edizione del Grande Fratello Vip e sul cast scelto da Alfonso Signorini.

Si accendo i riflettori sulla settima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini sta cercando i suoi Vipponi in attesa del debutto a settembre 2022 su Canale5 e sembra che nel cast ci sarà anche un’attrice amatissima.

Gf Vip, Alfonso Signorini punta in alto

Mancano pochi mesi al debutto della settima edizione del Grande Fratello Vip e i fan del reality show di Canale5 sono curiosi di scoprire chi varcherà al porta rossa di Cinecittà. Le ultime due stagioni del programma hanno fruttato un successo incredibile ad Alfonso Signorini, magistrale direttore d’orchestra che ha saputo scegliere bene i suoi Vipponi e cavalcare l’onda delle polemiche più forti che si sono create fuori e dentro la Casa. Per questo, Mediaset ha promosso ancora una volta Signorini a presentatore, nella speranza che faccia tripletta con un cast stellare e dinamico.

Signorini, come di consueto, si è allontanato dal piccolo schermo per prendersi una lunga vacanza e iniziare a riflettere sul da farsi. Mentre sembra che le opinioniste saluteranno il Gf Vip, dal momento che Alfonso vuole alzare l’asticella, Alberto Dandolo fa una rivelazione bomba anticipando che Manuela Arcuri è in trattativa per diventare concorrente ufficiale.

“Ha sempre rifiutato di partecipare al reality, quest’anno però potrebbe averci ripensato. A trattenerla finora è stato il pensiero di allontanarsi per troppo tempo dal figlio Mattia”.

Insomma, secondo il noto giornalista Arcuri avrebbe deciso di lasciare il nido e confrontarsi con il mondo dei reality show partendo proprio da quello di Alfonso Signorini. La notizia non è ancora stata confermata ma non risulta strano l’improvviso cambio di rotta dell’attrice. Dal Gf Vip, infatti, si esce sulla cresta dell’onda nel bene e nel male, e praticamente tutti i concorrenti delle ultime edizioni hanno tratto molto beneficio dalla partecipazione al programma, inclusa Sophie Codegoni che è tornata a parlare di Matteo Ranieri.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.