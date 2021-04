Grande Fratello Vip, Andrea Zenga ha tradito Rosalinda Cannavò? Ecco tutta la verità

Gossip TV

L'ex gieffina fa chiarezza sulle recenti indiscrezioni sul suo fidanzato.

Andrea Zenga ha tradito Rosalinda Cannavò? L'indiscrezione bomba lanciata su una popolare pagina Twitter, ha generato il caos nei numerosi fan dei Cannavò, la coppia del Gf Vip 5 formata dall'attrice siciliana e il figlio del portierone della nazionale, Walter. Rosalinda ha replicato tramite una diretta Instagram facendosi una grande risata e smentendo categoricamente il gossip:

“Ormai sono abituata a leggere di tutto…Le persone si nascondono dietro i profili, ma tranquilli che non capiterà mai che me le dicano dal vivo…”

I rumors legati al tradimento di Zenga facendo riferimento ad una donna più grande con cui il personal trainer avrebbe tradito la Cannavò. Su questo ulteriore dettaglio, Rosalinda ha aggiunto:



“La donna matura con cui mi tradirebbe Andrea? Se vabbè, noi abbiamo ‘gli agenti segreti’ loro sanno tutto…”

Accanto a Rosalinda, nella diretta Ig, c'era prorpio lui, Andrea Zenga, che naturalmente non ha perso l'occasione per smentire ulteriormente il gossip:

“Un giorno sono brutto e nessuno mi vuole. Il giorno dopo viene fuori che addirittura ho l’amante. Non capisco, ma la prendo a ridere, boh…”

Le cose per i due ex gieffini procedono invece nel migliore dei modi. Da quando è terminato il reality la coppia è andata a convivere a Milano e i due ragazzi non perdono occasione per mostrarsi sempre insieme, felici e sorridenti. Dopo la fine del Gf Vip, i due ragazzi sono ormai inseparabili e più innamorati che mai.

