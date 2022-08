Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne era tra i palpabili Vip per la settima edizione del Grande Fratello Vip ma qualcosa è andato storto

In attesa della settima edizione del Grande Fratello Vip che tornerà in onda a partire da lunedì 19 settembre prossimo, Alfonso Signorini, conduttore del reality show per la quarta volta consecutiva, ha svelato indizi e curiosità sul cast che andrà ad animare la Casa più spiata d'Italia.

Grande Fratello Vip, Andrea Nicole Conte non ci sarà: il retroscena sul provino

A tal proposito, il conduttore ha parlato dell'eventualità che tra i nuovi Vipponi possa figurare una transgender e poter quindi affrontare un tema tanto delicato quanto importante, sotto i riflettori di un evento che cattura l'attenzione di milioni di persone.

A Libero, Signorini ha dichiarato:

“Se parlare di LGBT+ è controproducente? No, è importante che si parli di diritti LGBT. Come di transgender. Basta non esagerare. Ti confesso che vedere cinque trans su Rai2 in prima serata mi ha fatto scattare l’applauso. Anche perché bisogna leggere oltre l’aspetto del mascheramento, dello stereotipo. A me piace capire, conoscere la loro vita quotidiana, le loro difficoltà. È un tema di estremo interesse; e non è detto che non lo porti al GF”.

Proprio in merito alle dichiarazioni del conduttore, i rumors si sono concentrati sull'ipotetico ingresso dell'ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Nicole Conte. Interpellata di recente sulla questione, la bella milanese ha affermato di non sapere nulla in merito:

"Io non ne so nulla, ditemelo voi. Io sono sempre l’ultima a sapere le cose. Io vado anche a vedere, ma non ne so nulla" ha dichiarato su Instagram. Stando a quanto ha affermato l'esperto di gossip Amedeo Venza, l'ex tronista avrebbe invece sostenuto il provino per il Gf Vip ma non avrebbe convinto gli autori.

"Niente GF Vip per Andrea Nicole… l’ex tronista della passata edizione di Uomini e Donne ha sostenuto qualche colloquio e pare non sarebbe andato a buon fine" queste le parole di Venza su Instagram

