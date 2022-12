Grande Fratello Vip, Andrea Maestrelli rivela i motivi per cui si è lasciato con Nicole Murgia

Gossip TV

Il vippone ha raccontato agli altri concorrenti nella casa i motivi per cui ha interrotto ogni rapporto con Nicole Murgia. Ecco cosa ha detto.

Entrato di recente nella casa del Grande Fratello Vip, Andrea Maestrelli ha raccontato ai suoi compagni i motivi che lo hanno spinto a troncare la relazione con Nicole Murgia.

GFVip, Andrea Maestrelli sulla rottura con Nicole Murgia

La sua entrata è avvenuta all'insegna dell'imbarazzo: nel mezzo della casa tutte le vippone erano state freezate e la prima a essere liberata dal conduttore Alfonso Signorini è stata Nicole Murgia, con cui Andrea Maestrelli aveva avuto un breve flirt estivo. Già la vippona, il cui ingresso nella casa ha scatenato la reazione avvelenata di Vittoria Deganello, sua ex cognata, aveva raccontato i motivi per cui era finita la relazione:

"Ci siamo conosciuti per tre mesi. Caratterialmente non andavamo d'accordo, abbiamo lo stesso carattere, siamo uguali. Siamo entrambi istintivi, un po' permalosi, io non ero pronta e nemmeno lui."

A questo racconto, Maestrelli aveva aggiunto altri dettagli, parlando con Luca Onestini e Edoardo Donnamaria:

"Non avevamo scritto nulla sui social, anche se le persone sapevano, quelli di Roma intendo...Siamo andati in vacanza insieme, lei è stata in vacanza con la mia famiglia in Sardegna, io anche ho conosciuto i suoi parenti. Ma siamo durati da giugno a settembre"

Andrea Maestrelli ha anche aggiunto che da parte sua c'era l'intenzione di proseguire la relazione, ma la vippona non era dello stesso avviso:"Dopo non ci siamo più parlati, ero partito con intenzioni serie, ma non ci siamo trovati".

