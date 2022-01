Grande Fratello Vip, parla il padre di Manuel Bortuzzo: "Manuel torna a casa, il 14 o il 17 gennaio, è dimagrito troppo"

Gossip TV

Uno dei grandi protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vi è prossimo all'addio. Franco Bortuzzo spiega perché.

Manuel Bortuzzo lascerà la casa del Grande Fratello Vip. A confermare le indiscrezioni diffuse negli ultimi giorni, è stato il padre di Manuel, Franco Bortuzzo.

Grande Fratello Vip, parla il padre di Manuel Bortuzzo: "Manuel torna a casa, è dimagrito troppo"

L'uomo, intervistato da Fanpage, ha dichiarato: "Nel suo caso è evidente che ci siano motivi di salute, ha spiegato Franco Bortuzzo, "Manuel è dimagrito 6, 7 chili". Il giovane nuotatore ha perso massa muscolare e desidera tornare ad allenarsi in vista delle Paralimpiadi di Parigi 2024, il grande sogno di Manuel.

"Manuel torna a casa, il 14 o il 17 gennaio. La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti", ha dichiarato il padre del nuotatore. "Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c'è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco".

Ma il motivo non sarebbe solo quello di rimettersi in forze. Secondo il padre di Manuel, il giovane triestino sarebbe ormai demotivato, complice anche l'uscita di Aldo Montano, un punto di riferimento che è venuto a mancare all'interno del reality. "Il programma era iniziato sotto un certo profilo, ma adesso il mood è un altro e Manuel non si sente più a suo agio. "Adesso che non c'è più Aldo, è molto demotivato. Si era affezionato a lui in maniera incredibile", ha aggiunto Bortuzzo. "Sicuramente tra loro ci sarà un incontro e non è escluso che sarà proprio Aldo ad andarselo a prendere nella casa. Le dinamiche del gioco che non lo riguardano più", ha concluso.

