Grande Fratello Vip, amicizia al capolinea tra Sophie Codegoni e Jessica Selassiè

Tra le due ragazze ormai sembra non esserci più un punto di incontro.

Quella tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié, era una delle amicizie più solide create al Grande Fratello Vip ma, dopo l'ingresso di Alessandro Basciano, le due ragazze si sono ritrovate giorno dopo giorno, davanti a sempre più incomprensioni e dubbi. L'ex tronista in particolare, dopo le parole della mamma durante l'ultima puntata del Gf Vip (in cui la donna la messa in guardia dalla sincerità di Jessica), crede fermamente alle parole della madre e sembra non voler cedere di un passo.

Anche Jessica ha più volte affrontato l'argomento con gli altri compagni e la loro amicizia sembra ormai giunta al capolinea.

Nelle ultime ore Sophie è tornata sulla questione con Soleil, spiegando come mai ha dato così tanto credito alle parole della sua mamma:

Conosco talmente bene mia mamma che lei non si permetterebbe mai di giudicare una ragazza. Se l’ha fatto è per un discorso di protezione nei miei confronti. Fidati la conosco e non è una che per una battutina sarcastica o un po’ goliardica arriva a dire questo. Capisci che va in onda un video in cui mi dici cose pesanti. Mia mamma che mi ha fatto l’esempio del cerotto…

Anche l'ex corteggiatrice si è espressa su Jessica condividendo il parere di Sophie.

Lei di subconscio è ovvio che ha un interesse per Ale. Poi volendo rispettare te e se stessa ha fatto un passo indietro. Ma lei di suo è sarcastica, ma il subconscio di quello che tu vuoi ti esce fuori. La battuta esce un po’ più acida di quello che dovrebbe essere. Lei dice “avrei voluto un bono anche per passare il tempo qui e avere più cose di cui parlare”. Ci sta anche ma non dovrebbe essere questo quello che vuoi. Fatti una strategia su te stessa piuttosto che una love story.

Sophie ha ribadito di tenere molto conto delle parole della madre:

Mi ha detto che le piace fuori una persona, che Barù la incuriosisce. Allora se questa è voglia di fidanzarsi non è che devi cercare chiunque. Io ho deciso di chiudere la situazione con Jessica. Posso parlargli ma io quello che dice mia mamma la ascolto. Non c’è persona che può consigliarmi meglio. Poi lei non si scandalizza per battute sarcastiche e non giudica. Mia mamma è così. Vedi, apprezza Soleil che ti dice le cose in faccia.Se venisse Jessica io la ascolterei e sentirei cosa ha da dire. Però quello che è stato detto è stato detto. Non posso dimenticarlo. Se mi dovesse chiedere scusa potrebbe anche starci… adesso mi viene detto che passo il tempo con Soleil ma io veramente, come ha detto mia mamma, preferisco la persona che mi insulta in faccia.

Dal canto suo, Jessica si è sfogata con Federica Calemme:

Per me non era cambiato nulla. Comunque le parlavo… poi sicuramente altre cose hanno fatto si che ci allontanassimo. Per Sophie non è stato così. Lei mi ha mandato anche in nomination, anche io ti ho nominato ma a te non è successo nulla. Poi che non le sia piaciuta qualche frase ci sta. Però ne parliamo. No che lo ignori. Vieni da me e mi dici che ti ha dato fastidio. Mi dispiace se ho usato parole sbagliate. Ho parlato di loro ma poi rivolto su me stessa. Ho detto che se una persona si rivolge in un modo nei miei confronti io chiudo, non volevo ridurre tutto a “Sophie non ha dignità”. Comunque ho mia mamma, le mie sorelle, le mie amiche fuori. Va bene così se per lei non conta. Io me ne farò una ragione nonostante il bene.

