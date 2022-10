Grande Fratello Vip, Amaurys Perez finisce nel mirino di un'ex naufrago de L'Isola dei Famosi: "Prepotente"

Gossip TV

L'ex naufrago Simone Barbato contro il concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Tra i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip c'è anche lo sportivo Amaurys Perez. A commentare il suo percorso nella Casa di Cinecittà ci ha pensato l'ex naufrago Simone Barbato, che ha colto l'occasione per scrivergli una lettera tutt’altro che amichevole, pubblicata dal settimanale Di Più.

Simone Barbato contro Amaurys Perez

Simone Barbato ha attaccato duramente Amaurys Perez, attualmente recluso nella Casa del Grande Fratello Vip. Per chi non lo sapesse, i due hanno partecipato a L'Isola dei Famosi nel lontano 2018, ma non avevano creato alcun tipo di rapporto. A distanza di alcuni anni dalla loro esperienza in Honduras, il comico ha deciso di scrivere una lettera allo sportivo in cui non ha risparmiato critiche:

Ho ancora negli occhi la persona che durante L’Isola dei Famosi fece vedere il più alto contenuto di prepotenza dell’intera storia dei reality show italiani. Non solo all’epoca non fosti espulso, anche se te lo saresti meritato. Ma a distanza di anni sei stato chiamato a partecipare ad un altro reality. E questa cosa la reputo pericolosa.

Ricordo ancora quando a L’Isola dei Famosi mi urlasti contro più e più volte mostrandomi la montagna dei tuoi muscoli - ha aggiunto Barbato criticando duramente il carattere del concorrente del Gf Vip - Dall’alto dei tuoi due metri verso il basso del mio metro e cinquantasette di statura. […] Sei una persona irascibile, uno che perde facilmente le staffe. E ogni volta che ti arrabbi gonfi il petto come un gallo cedrone prima di una battaglia. [...] Mi chiedo chi sarà il primo concorrente con cui ti arrabbierai nel casa del Gf Vip. Spero che la famiglia del malcapitato non debba soffrire quanto ha sofferto la mia nel vedermi subire la tua rabbia.

