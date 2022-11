Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini tradito da uno dei concorrenti della casa

Gossip TV

Il conduttore Alfonso Signorini è finito al centro di una polemica e contro di lui si è scagliato uno dei concorrenti di cui aveva massima fiducia. Scopriamo insieme cosa è successo

Non c'è pace per il Grande Fratello Vip: non soltanto i concorrenti, ma ora, anche il conduttore Alfonso Signorini è finito al centro di una polemica. A gettarcelo, poi, è stato uno dei concorrenti di cui Signorini sembrava fidarsi di più.

Alfonso Signorini e le accuse di favoritismi

Durante la notte, tra i gieffini Edoardo Donnamaria e Attilio Romita è avvenuta una conversazione durante la quale è stato detto che Alfonso Signorini mostrerebbe delle preferenze tra i concorrenti del GFVip. E, inoltre, li tratterebbe anche in maniera differente.

Antonella Fiordelisi, finita nell'occhio del ciclone per alcuni commenti su Micol Incorvaia, ha tentato di difendere il conduttore, affermando:

"Alfonso tratta tutti allo stesso modo , ha fatto parlare tante volte Attilio e non è vero che ha più interesse per Giovanni Ciacci che per alcuni di noi. No dai non è vero quello che dici. Ogni puntata chiede a persone diverse , l’altra volta ha chiesto a Pamela, l’altra volta alla Rossetti, ma anche a Carolina Marconi."

A questo, Donnamaria ha però ribattuto, dicendo che non era esattamente così, perché spesso, dopo le clip, Signorini si rivolge con molta più frequenza a Wilma Goich, Charlie Gnocchi e Patrizia Rossetti.

L'accusa di favoritismi o comunque di comportamenti non proprio egualitari per i vari gieffini, era stata mossa, indirettamente, anche da Pamela Prati, nella puntata precedente alla sua eliminazione.

La Diva, infatti, durante uno sfogo contro il conduttore, aveva esclamato:

"Non mostrate mai quello che faccio, sono invisibile, a questo punto, mandatemi a casa"

Secondo Donnamaria non sono tutti trattati allo stesso modo, ma c'è un criterio che viene rispettato per mostrare o meno ciò che fanno i concorrenti:

" Non è vero che si trattano tutti allo stesso modo. Ognuno viene trattato in maniera diversa in base a quello che dà al programma"

A queste accuse, Alfonso Signorini non ha ancora risposto. Dovremo aspettarci una sua dichiarazione?

Scopri le ultime news del Grande Fratello Vip