Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi offende Micol Incorvaia e il web esplode: ecco cosa è successo

Antonella Fiordelisi non ci vede più dalla rabbia dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip e si scaglia pesantemente contro Micol Incorvaia. Peccato che il popolo del web non apprezzi.

Antonella Fiordelisi è fuori di sé dalla rabbia. La schermitrice non ha accettato l’ingresso di Micol Incoravaia nella casa del Grande Fratello Vip, soprattutto perché la siciliana ha parlato del suo flirt con Edoardo Donnamaria. La tensione è alla stelle e, dopo aver dato al volto di Forum un ultimatum, ovvero stare con lei o rivolgere la parola a Micol, Antonella si lascia andare a offese gratuite e trova l’ostilità del web.

Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi esagera con Micol Incorvaia

Cosa sta succedendo ad Antonella Fiordelisi? La bella concorrente del Grande Fratello Vip ha avuto un tracollo dopo l’ingresso in casa delle nuove gieffine. Prima, Antonella se l’è presa con Oriana Marzoli che ha accusato di volersi mettere in mostra, criticandola per il suo abbigliamento come farebbe il peggiore dei bigotti. Poi, la partenopea se l’è presa con Micol Incorvaia, rea di aver rivelato di aver avuto un flirt con Edoardo Donnamaria e di averlo rivisto pochi mesi prima il suo ingresso al Gf Vip, mettendo così in dubbio il reale interesse per Antonella.

La schermitrice non ci ha visto più e si è sperticata in critiche, insulti, scontri che sono arrivati ad assumere toni molto accesi nella puntata su Canale 5. Dopo la diretta, Antonella ha dato un ultimatum ad Edoardo il quale, pur condannando l’atteggiamento bambinesco della gieffina, sembra pronto ad interrompere ogni rapporto con Micol pur di farla felice. Non contenta, Fiordelisi è esplosa accusando Micol di far abuso di app che modificano l’aspetto fisico su Instagram, per poi sbottare:

“Lei è una bambina gelosa e invidiosa! In Confessionale ha detto che tu in macchina la tiravi per fare roba, ma perché l’ha detto? Perché è gelosa di me! Vuole forse essere al mio posto? - riporta Biccy - L’hai anche richiamata questa estate per fare roba, se l’hai fatto significa che stavi a corto di ragazze eh”.

Le parole di Antonella, oltre ad essere orribili e prive di senso dato che si tratta di una gelosia retrodatata al culmine dell’esasperazione, hanno infilato il popolo del web che si è scagliato contro Fiordelisi, facendo notare che lei sembra essere la prima a modificare pesantemente il suo aspetto fisico su Instagram. Cosa farà la gieffina quando scoprirà che sta lentamente perdendo il favore del pubblico con le sue crudeli sparate contro Micol?

