Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini delude: il gesto non piace, ecco cosa succede

Alfonso Signorini ha fatto male a concedere a Giovanni Ciacci spazio durante le puntate del Grande Fratello Vip? Il pubblico critica il presentatore.

Alfonso Signorini sta conducendo un’edizione spinosa del Grande Fratello Vip, che si è aperta con il caso Marco Bellavia per poi continuare con il bullismo gratuito contro Nikita Pelizon e le polemiche per il trattamento speciale che, a detta di molti, il presentatore avrebbe riservato a concorrenti che invece dovevano essere eliminati anche dallo studio. In particolare, Maurizio Costanzo si trova a dove parlare dell’atteggiamento di Signorini nei confronti di Giovanni Ciacci.

Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci graziato da Alfonso Signorini: è polemica

Lo scoppio del caso Marco Bellavia ha segnato irrimediabilmente la settima edizione del Grande Fratello Vip. I concorrenti sono stati protagonisti, tutti o quasi, di uno spettacolo orrendo e il pubblico ha preteso una punizione esemplare. Alfonso Signorini ha dovuto prendere una posizione netta, facendosi portavoce del malcontento generale, onde evitare che il Gf Vip fallisse miseramente e che gli spettatori preferissero spengere piuttosto che continuare a regalare ascolti al programma di Canale 5.

Così, Ginevra Lamborghini è stata fatta fuori dal cast con una sonora squalifica e Giovanni Ciacci è stato eliminato al televoto lampo, indetto tra coloro che maggiormente hanno provocato l’addio di Bellavia. Peccato tuttavia che dopo aver preso queste misure, Signorini abbia deciso di far tornare Ginevra in puntata più volte, assicurandole così un cachet e visibilità, per nutrire un triangolo mai esistito con Antonino Spinalbese e Giaele De Donà, per poi accogliere a braccia aperte anche Ciacci come se nulla fosse.

E mentre si infiamma la polemica contro l’assenza di Marco dallo studio del Gf Vip, commentata da Alfonso Signorini per poi venire smentita dal manager dell’ex gieffino, una lettrice di Nuovo scrive alla rubrica di Maurizio Costanzo, che si occupa di Tv sul noto settimanale, facendo notare come sia assurdo far apparire Ciacci in ogni puntata e non punirlo totalmente per il suo comportamento nonostante tutte le belle premesse. Come ha commentato Costanzo? Il giornalista ha ammesso di trovare strano il comportamento di Signorini, ma ipotizza che il conduttore abbia voluto soprassedere e perdonare lo stilista per i suoi buoni motivi. Voi cosa ne pensate?

