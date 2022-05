Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini commenta così la rottura tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo

Gossip TV

Dopo le polemiche per la rottura tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, arriva il commento del presentatore del Grande Fratello Vip.

Continua a far discutere la rottura tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Mentre lo sportivo sembra deciso a tagliare tutti i ponti con la sua ex, la principessa etiope lancia appelli accorati nella speranza di potersi chiarire. Alfonso Signorini, che ha visto nascere questo amore nella casa del Grande Fratello Vip, dice la sua sulla giovanissima coppia.

Grande Fratello Vip, Signorini si sbilancia su Manuel e Lulù

Dopo la fine del Grande Fratello Vip, la storia d’amore tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo non è durata quanto tutti si sarebbero aspettati. La giovane coppia, in procinto di trovare un nido d’amore, ha parlato di sentimenti forti, desiderio di convivenza e di mettere su famiglia insieme, salvo poi lasciarsi poche settimane dopo. Manuel ha affidato ad un comunicato la sua decisione, lasciando spiazzata Lulù che ha confidato di aver sofferto molto e di volere a tutti i costi un confronto con lo sportivo. Dopo l’appello in lacrime a Verissimo, anche i lettori di Chi hanno commentato l’accaduto e in particolare una fan del settimanale ha inviato una lunga lettera che ha fatto scomodare Alfonso Signorini, il direttore, in persona.

“Manuel è solo un ragazzo giunto alla ribalta all’improvviso, in seguito a un incidente terribile che gli ha tolto l’uso delle gambe. Tra ragazzi, poi, ci si prende e ci si lascia: a volte con poco garbo (vedi Lulù ). A mio avviso è peggio la frecciatina di Manuel a Mara Venier, una signora della tv, colpevole di avere cancellato dalla sua trasmissione l’ospitata del ragazzo con l’onnipresente padre. Padre che, trasferendosi a Roma con Manuel, ha lasciato in Veneto un lavoro di venditore d’auto e la famiglia (gli altri tre figli e la moglie, schiva e realista, che continua a lavorare in un panificio). Manuel e Franco sono invece famosi, richiesti e, come tali, rilasciano interviste, giudizi e comunicati stampa. Spero che ai Bortuzzo vada sempre tutto per il meglio. Ma voglio anche augurarmi che – non sia mai che le luci della ribalta dovessero spegnersi – trovino una giusta collocazione, il senso della misura e una vita serena in famiglia”.

La lettera è stata commentata in modo piuttosto esaustivo da Signorini, che ha fatto notare come la fama debba essere saper gestita, rivelando di essere certo che Manuel e il padre Franco hanno il buonsenso di farlo. Insomma, Alfonso non si sbilancia più di tanto, evitando di tirare in ballo Lulù, ma sembra che la sua stima per lo sportivo sia sempre più forte anche dopo il Gf Vip.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.