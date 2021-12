Grande Fratello Vip, Alex Belli spiazza su Delia Duran: "Se non riesco a risolvere con lei? Non finisce il mondo"

Gossip TV

La confessione inaspettata di Alex dopo la diretta del Gf Vip. Delia riuscirà a perdonarlo dopo il Grande Fratello?

Tempo di confessioni nella notte al Grande Fratello Vip. Subito dopo la diretta, infatti, Alex Belli è tornato a parlare del suo rapporto con Soleil Sorge lasciandosi andare a una confessione inaspettata su Delia Duran.

Alex Belli spiazza su Delia Duran dopo la diretta del Gf Vip

"Se fosse venuta sul tappeto rosso, io sarei andato via Sole" ha confessato Alex a Soleil subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip "Questo tempo che stiamo qui sta facendo star male una persona fuori. Andare via è l’unico modo per starti lontano, perché rimanendo qui io non ci riesco proprio. Prendo la donna che amo e me ne vado definitivamente. Come mai non esco adesso? Perché siamo al lavoro e ho un contratto, tanto davanti ho pochi giorni e poi per me finisce".

Le parole di Belli, però, non hanno convinto la Sorge, che ha prontamente replicato affermando: "Onestamente non capisco molto quello che dici. Se volevi uscire con lei potevi farlo l’altra volta. Poi perché non te ne vai adesso? Ok, non è entrata lei, ma è a casa vostra, puoi uscire e raggiungerla". Ma, come riporta Biccy, a spiazzare tutti sono state le parole usate dall'attore nei confronti di Delia.

Alex ha infatti confessato che se non riuscirà a chiarire con Delia, se ne farà una ragione: "Se usciti da qui io trovo una situazione che è irrisolvibile non finisce il mondo. Se non riesco a risolvere con Delia, va bene amen. Io ce la metterò tutta, mi metterò al lavoro, questo è il mio obiettivo. Delia è la mia tranquillità, se non la trovo va bene così. Significa che al GF Vip ho messo in gioco me stesso e se questo è bastato per chiudere, rimetto in discussione quello che avevo con lei".

