L'attore parmense esce allo scoperto. E' lui il fulcro della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Mentre si vocifera una sua uscita di scena domani dopo il suo rientro in Casa, Alex Belli continua a essere il protagonista indiscusso dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip. La personalità istrionica, le sue definizioni di amore libero, il rapporto instaurato con Soleil Sorge e quello ritrovato con la moglie Delia, continua a tenere alta l'attenzione sul reality show targato Mediaset.

Nel corso della sua nuova permanenza nel programma, Alex si è concentrato soprattutto sulla Duran e, anche se non mancati momenti di scontri, pare che l'attore sia riuscito a riconquistare definitamente la moglie. Come prevedibile, vedere i coniugi Belli di nuovo complici e innamorati, ha suscitato il malessere di Soleil che, vedendo il suo amico sempre più distante, dapprima ha provato a esternagli il suo dispiacere poi, dopo un furibondo litigio, ha deciso di chiudere il loro rapporto. Alex per ora resta a guardare e trascorre molto tempo a dialogare con la moglie in cerca anche di uno suo sostegno che, secondo l'attore parmense, talvolta non c'è.

Grande Fratello Vip, Alex Belli si sente insostituibile e svela: "Reggo questo programma da 5 mesi, questo è un lavoro"

Parlando proprio con Delia, Alex è uscito allo scoperto, facendole presente di essere consapevolmente contento di reggere il Grande Fratello Vip da cinque mesi.

"Reggo sto ca**o di programma in maniera forte da 5 mesi a questa parte e da te non ho avuto sostegno. La nostra coppia è stata distrutta da questo programma. Non l’hai capito allora? Dobbiamo ricostruire tutto per far vedere chi siamo una sorta di unione di due anime, quindi basta stare a discutere e a battibeccare", queste le parole di Alex riportate da Biccy.

E non è finita qui perché Belli ha anche ammesso che il reality è un lavoro e come tale va considerato.

“Poi devo pensare anche a monetizzare anche una volta fuori, anche te certamente. Perché altrimenti cosa vieni a fare no? Ok che uno si racconta, ma per che cosa? Qual è il motivo tra gli altri di essere venuti qui dentro? Comunque lo facciamo per costruirci qualcosa legato alla nostra carriera. Per fare i reality devi avere tanto pelo sullo stomaco, altrimenti non li fai. Non ci scordiamo che prima di tutto per noi si tratta di lavoro ed è quindi ovvio pensare tra le altre cose, anche alla monetizzazione”.

