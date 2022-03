Gossip TV

I retroscena sull'attore, svelati dall'ex moglie Katarina Raniakova.

Alex Belli, uno dei grandi protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, sarebbe profondamente cambiato una volta che il successo l'ha portato alla ribalta. L'attore parmense, dopo essere stato tra gli attori principali della soap italiana Centovetrine, ha partecipato con Delia Duran a Tempation Island Vip e poi nel reality show di Mediaset condotto da Alfonso Signorini. La luce dei riflettori ha cambiato Belli? Secondo l'ex moglie Katarina Raniakova, legata ad Alex dal 2013 al 2017, sì.

Grande Fratello Vip, Alex Belli, “Il successo l’ha cambiato. Ecco com’era prima”

Secondo Katarina, che non sempre in questi ultimi mesi ha speso belle parole per il suo ex compagno, definendolo una sorta di "traditore seriale", Alex era una persona genuina e semplice, qualità che ora sono scomparse.

“Quando l’ho conosciuto lui non era famoso. Era un ragazzo semplice, pulito, sportivo, non fumava neanche le sigarette” ha dichiarato la Raniakova al settimanale Nuovo Tv.

“Passava la domenica a fare giardinaggio sul balcone. Quando ha cominciato ad avere successo, sono emersi altri lati del suo carattere”

“Per me era normale che tutti e due vedessimo amici - ha proseguito la donna parlando dei primi anni della loro relazione che vivevano a distanza per i rispetti impegni di lavoro - Io l’ho sempre fatto, ma non l’ho mai tradito. Per questo non controllavo con chi usciva, mi fidavo di lui. Quando è tornato stabilmente a Milano sono cominciati i problemi. Tutte le sere doveva trovare spiegazioni per giustificare ciò che voleva fare”.

Katarina ha inoltre voluto sottolineare che all'epoca della loro relazione, il concetto di "amore libero" non esisteva, come nel caso della relazione attuale con la Delia Duran.

“Lui stesso l’ha fatto capire nella Casa, quando ha detto che il nostro matrimonio è fallito proprio perché lui non poteva essere se stesso. Mi sembra che con Delia, sotto questo aspetto, avesse trovato un’intesa”.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.