Grande Fratello Vip, Alex Belli: "Il problema non è il trash, in questa edizione ci sono stati tanti comportamenti sbagliati"

Alex Belli commenta l'ultima edizione del Grande Fratello Vip, che ha attirato tante critiche e polemiche.

Alex Belli è tornato a parlare del Grande Fratello Vip. Intervistato da Superguidatv, l'attore e compagno di Delia Duran ha commentato la settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, che ha attirato tante polemiche e critiche, e detto la sua sulle coppie nate nella famosa Casa di Cinecittà.

Alex Belli rompe il silenzio dopo le ultime decisioni Mediaset

Alex Belli è stato uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip. In un'intervista rilasciata a Superguidatv, il modello ed ex gieffino ha colto l'occasione per commentare l’ultima edizione del reality show di Canale 5. Un'edizione tanto criticata che ha portato Pier Silvio Berlusconi a prendere delle importanti decisioni:

Il vero problema non è il trash ma il linguaggio. Qualsiasi tipo di contenuto, anche quello più piccante o scabroso, deve essere trattato con la consapevolezza di essere in una televisione generalista che è piena di investitori pubblicitari. In questa edizione ci sono stati tanti comportamenti sbagliati...

Le coppie che sono nate quest’anno nella casa del Grande Fratello Vip sono state tutte fumose e litigiose. Io mi sono permesso di dire solo che la verità delle coppie che nascono all’interno del reality si vede nel lungo periodo. Ai fandom consiglio di fare attenzione perché bisogna aspettare un po’ di tempo per capire se le storie dureranno o meno.

A proposito invece del suo tanto discusso rapporto nato nella Casa del Gf Vip con Soleil Sorge, Alex ha ammesso

Siamo amici. Non ci vediamo frequentemente ma quando ci vediamo stiamo sempre bene insieme. Finito il Grande Fratello Vip rimangono i rapporti umani e con lei è rimasto.

