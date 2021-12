Grande Fratello Vip, Alex Belli e Delia Duran smascherati da Samy Youssef: "Ecco cosa ho visto dopo la diretta di lunedì"

Gossip TV

L'ex gieffino Samy svela un interessante retroscena su Alex e Delia dopo la diretta del Gf Vip.

Alex Belli e Delia Duran continuano a stare al centro delle polemiche per il comportamento assunto da lui nella Casa e per il trattamento riservato a Soleil Sorge. A smascherare la coppia ci ha pensato l'ex gieffino Samy Youssef, che ha rivelato un clamoroso retroscena accaduto dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Il retroscena di Samy Youssef su Alex Belli e Delia Duran

Nel corso di una diretta Instagram con Clarissa Selassié, Ainett Stephens e Jo Squillo, Samy ha deciso di vuotare il sacco e svelare un retroscena su Alex e Delia accaduto dopo l'ultima diretta del reality show. "Io lo ho visti davanti ai miei occhi nella stessa sera in hotel. E ti posso dare la garanzia al 100% che erano lì davanti a me a pomiciare come se niente fosse" ha dichiarato l'ex gieffino.

Samy, che nel corso della sua breve esperienza al Gf Vip si è più volte scontrato con Alex, ha continuato il suo sfogo rivelando che, al contrario di quello che si pensa e si dice, la coppia non sarebbe per niente in crisi, anzi: "Mi viene da pensare che è tutto programmato proprio alla grande. E’ tutto programmato".

E ancora: "Ma voi ancora ci credete veramente che non sono una coppia aperta? Ragazzi, è palese che lo è. Solo che hanno recitato malissimo. La gente li ha sgamati". Come reagirà Belli? L'attore deciderà di rientrare nella Casa per chiarire una volta per tutte la sua posizione e raccontare finalmente la verità?

