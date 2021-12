Grande Fratello Vip, Soleil Sorge rivela: "Tutto quello che ha fatto Alex è stato per fare uno show"

Gossip TV

Soleil torna a parlare di Alex con Biagio nella Casa del Gf Vip.

Soleil Sorge non riesce a darsi pace al Grande Fratello Vip. L'influencer italo-americana ha deciso di confrontarsi nuovamente con Biagio D'Anelli per provare a capire le motivazioni che hanno spinto Alex Belli a lasciare definitivamente la Casa di Cinecittà.

La confessione di Soleil Sorge su Alex Belli

Soleil è tornata a parlare di Alex con Biagio. Ripercorrendo quanto accaduto con l'attore nella Casa del Grande Fratello Vip, la bella influencer ha confessato di essere ancora oggi molto confusa perché non riesce proprio a capire i motivi che hanno portato l'ex gieffino a concludere così il suo percorso.

"È tutto senza senso, questo mi manda in tilt" ha confessato la Sorge a D'Anelli "A me l'unica cosa che fa davvero inca***re è questo bisogno di spettacolarizzare tutto. Questa è la cosa che mi ha deluso e scioccato di più. [...] Si è ritrovato in una cosa più grande di lui [...] Non ha avuto le pa**e di prendere in mano quella che è la sua realtà".

E ancora: "Lui voleva uscire, si era già studiato tutto. Lui non è uscito per lei, ma per se stesso. Questa è la cosa reale e peggiore. Tutto quello che ha fatto è stato per fare uno show [...] Io veramente lo consideravo un amico, come Katia. Io con loro non ho mai avuto corazza". "Ti sei fidata e ti sei lasciata andare" ha concluso Biagio cercando di consolare Soleil.

