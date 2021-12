Grande Fratello Vip, Alex Belli crudele con Delia Duran: ''Ha i conto correnti pieni, stesse a casa''

Gossip TV

Alex Belli riflette sul commento che Delia Duran ha fatto del bacio con Soleil Sorge e perde le staffe al GF Vip.

Alex Belli è sempre più vicino a Soleil Sorge e, dopo aver ammesso i propri sentimenti per la bionda influencer, ha confidato di essere molto deluso dall’atteggiamento della moglie Delia Duran, che continua a criticarlo sui social pur sapendo di metterlo in una posizione scomoda. Nella casa del Grande Fratello Vip, è tempo di riflessioni per l’attore che riserva parole al fiele alla sua dolce metà.

Grande Fratello Vip, Alex Belli furioso con Delia Duran!

Nella casa del Grande Fratello Vip sta nascendo una liaison dangereux tra Alex Belli e Soleil Sorge? I due protagonisti della sesta edizione del reality show di Canale5 si rincorrono, tra sguardi ammiccanti e gesti sempre più provocanti, culminati con un bacio mozzafiato che si sono scambiati in occasione della realizzazione della Turandot, prova voluta dalla produzione. Un bacio che non ha nulla di finzione, nonostante Belli sia un attore di professione e Soleil sappia stare perfettamente al gioco. Immediata la reazione di Delia Duran, che ha commentato il bacio mostrandosi nuovamente distrutta dalla mancanza di rispetto della sua dolce metà.

In puntata, Alfonso Signorini ha messo Alex al corrente di quanto accaduto e il gieffino si è mostrato molto offeso dalle critiche della Duran. Mentre Soleil Sorge fa fatica a mentire, finendo con il far capitolare Belli e fargli ammettere i propri sentimenti per lei, lui si è lamentato a lungo di Delia, riservandole parole al vetriolo. “Che si tenga per lei le cose, basta! Perché deve scrivere in pubblico? Quando uscirò avrò un sacco di cose da dirle. Mi mette nei casini se pubblica tutto quello che pensa. Deve stare ferma […] Stai ferma a casa e non fare nulla. Pubblichi una storia di me**a su sfondo nero e fai i casini. Spegni sta ca**o di televisione e non guardarmi più. In che lingua glielo devo dire? P**co cane. Non ci sta, basta sono stufo. Ha i conti correnti pieni e rompe ancora. Hai i conti a disposizione, ma stattene a casa tranquilla […] Se dirà qualcosa su ciò che ci siamo detti ieri ci sta. Però sono cose che nascono dal cuore, non potevamo fermarle”, ha sbottato Alex, come riporta Biccy.

Insomma, l’attore pensa ad un’altra, anela la bocca di un’altra donna ma giustamente si infuria con la moglie che non rimane a casa a godere dei suoi ricchi conti correnti… Cosa ne pensate?

