Grande Fratello Vip, Soleil Sorge furiosa con Alex Belli: ''Non riesco più a mentire, noi...''

Soleil Sorge si arrabbia con Alex Belli e lo sprona a dire la verità.

Alex Belli e Soleil Sorge continuano a far discutere e nessuno sembra credere al fatto che tra i due ci sia una semplice amicizia. Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, l’attore si mostra risentito per la reazione della bionda influencer, che sbotta e pretende la verità su questo rapporto.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge non ci sta!

Non si placa la polemica che si è creata attorno al rapporto di complicità artistica tra Alex Belli e Soleil Sorge. L’attore cambia continuamente la sua versione dei fatti, timoroso di offendere la moglie Delia Duran, suscitando l’ira della bionda influencer. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, prima dell’attacco di panico di Lulù Selassiè, Alfonso Signorini ha indagato su questa amicizia particolare mostrando in diretta il video del bacio passionale che i due si sono scambiati.

Soleil ha mostrato i primi segni di cedimento, facendo intendere di essere frenata dalle telecamere e Alex si è mostrato furioso per questo tentennamento. Dopo la puntata, come riporta Biccy, Soleil ha chiesto un confronto con il gieffino, ammettendo: “Tu mi hai vista stranita, ma era perché avevi detto una cavolata. Hai detto ‘le telecamere non mi frenerebbero se io fossi interessato’. Non giochiamo così, lo sai benissimo. Sono rimasta zitta, in silenzio per non infangare nulla. Tu però non devi farti girare le scatole se io ho l’occhio di una a cui non torna qualcosa. Sono molto più arrabbiata io di te. Poi ricorda che quella che passa peggio sono io”.

Sorge pretende la verità e Belli spiega di essere nervoso, con i nervi a fiori di pelle per essere rimasto incastrato in questa dinamica amorosa che vorrebbe non fosse mai nata. Nonostante lo sfogo, nella notte, Alex dichiara i sentimenti per Soleil. Poco dopo, parlando con Sophie Codegoni, Soleil ha confermato: “Anche Alfonso mio ha chiesto se ci tratteniamo per le telecamere. Io non riesco a mentire. Vuoi la verità pura Sophie? Sì, è ovvio che ci fermiamo per le telecamere. Ovvio che ci si modula per le telecamere. Sì, ovvio che almeno io mi modulo per quelle. Poi comunque sono al 90% me stessa e il 10% mi freno certo". Cosa ne pensate?

