Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano torna a parlare di Alex Belli: "Non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno"

Alessandro a confronto con Jessica sullo scontro avuto al Gf Vip con Alex.

Alessandro Basciano si è scagliato nuovamente contro Alex Belli al Grande Fratello Vip. Parlando con Jessica Selassié, l'ex tentatore di Temptation Island è tornato a parlare dell'acceso scontro avvenuto in diretta con l'attore.

Lo sfogo di Alessandro Basciano su Alex Belli

Dopo aver parlato con Giacomo Urtis e Federica Calemme, Alessandro si è confrontato con Jessica per tornare sullo scontro avvenuto con Alex fuori la Casa del Grande Fratello Vip. "Devi cercare di controllare le tue emozioni, meno istinto e più testa. Devi moderare i modi" ha confessato la giovane principessa riferendosi all'attore.

"Non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno" ha dichiarato Basciano chiarendo una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Belli "Potevo gestirla in modo diverso. C’è stato un buffone di troppo". "Però alla fine potevi evitare quello e dire il tuo pensiero chiaro e in modo molto più tagliente. Io Alex l'ho conosciuto e mi è sembrata una roba per provocare, un pò come fa Soleil" ha ribattuto la Selassié.

Chiuso il capitolo Alex, Alessandro e Jessica si sono confrontati al Gf Vip su Sophie Codegoni. "Sophie ci mette un po’. Lei è molto presa, sente molto trasporto" ha rivelato la principessa cercando di rassicurarlo sull'interesse della sua amica. "Non mi dice mai niente" ha concluso l'ex tentatore di Temptation Island.

