Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano sulla nascita della piccola Celine Blue: "Ci siamo emozionati tutti quando..."

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni raccontano la loro vita da genitori a Casa Chi.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono diventati ufficialmente genitori della piccola Celine. Ospiti dell'ultima puntata di Casa Chi, il format web del noto settimanale, i due ex amati protagonisti de Grande Fratello Vip hanno colto l'occasione per raccontare i primi giorni vissuti in casa insieme alla bimba.

La confessione di Alessandro Basciano

Solo pochi giorni fa, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati genitori di Celine Blue. Ad annunciare la lieta notizia sono stati propio i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip attraverso un dolce post pubblicato su Instagram. Ospite a Casa Chi, il modello ha raccontato come ha vissuto il parto:

Non sono svenuto perché stavo dietro. Ho visto ma non ho visto. Nonostante fossi dietro, a un certo punto però ho visto la nuca. Una noce di cocco che era uscita. A un certo punto l’ha girata e ha iniziato a piangere e ci siamo emozionati tutti. Però all’inizio sembrava un cocco. (Ride, ndr.) Celine ha scambiato il giorno con la notte e quindi la notte non si dorme. Mio figlio è super felice. È venuto subito a vederla, le ha fatto tanti disegnini. Super premuroso. Poi anche in questi giorni è voluto venire, ci tiene molto lui.

A fargli eco la bella Sophie che, parlando della data del matrimonio, ha dichiarato:

Sì, Celine di giorno dorme. La notte si fa una grande festa tra pianti, canzoni…Le nozze? Guarda io volevo un altro anello, il trilogy. Ho detto aspetto un attimo a sposarmi così se ci invitano al Festival di Cannes mi fa un’altra sorpresa. Penso che al Festival di Venezia non ci vorranno più vedere. Allora il regalo per la nascita c’è già stato. Non è un anello. Anche perché ho le dita talmente gonfie che ho dovuto togliere anche l’altro. Ho dei salsicciotti al posto delle mani. Bisogna aspettare un attimo.

Scherzi a parte, Alessandro ha poi rivelato di aver provato un’emozione diversa rispetto alla prima volta che è diventato papà:

Guarda, essere papà di un maschietto cambia totalmente perché qua mi sono sentito già alla nascita una cosa alla bocca dello stomaco. È una sensazione completamente diversa, sono entrambe emozioni belle ma sono diverse. Qui ho come una maggiore responsabilità forse perché la vedo un po’ più da proteggere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.