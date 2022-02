Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano si allontana ancora da Sophie: "Non sto con una persona che non cucina per me"

Gossip TV

L'ex corteggiatore stanco di non ricevere attenzioni dalla fidanzata.

Nuovi scontri tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. La coppia, che vive di costanti alti e bassi, è tornata a discutere durante la festa di Carnevale organizzata ieri sera al Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Basciano si allontana ancora da Sophie: "Non sto con una persona che non cucina per me"

Poco dopo l'arrivo della spesa e nel mentre dei preparativi per la cena, i due ragazzi hanno iniziato a punzecchiarsi e l'ex corteggiatore si è lamentato con Sophie perché non le aveva preparato il pranzo che le aveva promesso. L'ex tronista gli ha fatto presente che nella coppia i compiti sono ugualmente divisi e poi ha affermato, risentita: “Va bene non cucinerò mai più niente visto che non ti ricordi. Cucinerò solo per me. Chi gli cucina? Perché dice che io non gli cucino niente da un mese? […] Sii obiettivo, io cucino sempre per te”.

Sophie, infastidita ulteriormente da Alessandro che ha ribadito queste mancanze, è infine sbottata: “Non cucinerò mai più niente. Io non ti cucinerò mai più niente”, suscitando la replica seccata dell'ex corteggiatore: “Io non sto con una persona che non cucina per me.”

Nella notte, poi, nella coppia c’è stato un altro litigio. Alessandro si è innervosito perché Sophie è rimasta a chiacchiare con Delia e Antonio:

Sophie ma chi se ne frega di sti due. Non devi star lì ad incentivarli. Inizia a comportarti bene perché sinceramente anche queste cose qui non piacciono. Stasera mi hai fatto alzare. Oggi la litigata era sdrammatizzata se tu che sei andata oltre.

Il gieffino è poi ritornato sulla questione del pomeriggio, lamentando che Sophie non gli riserva abbastanza attenzioni:

Sinceramente di stare con una persona che da due giorni non si comporta bene, preferisco starmene da solo. Quando ritornerai ad essere la persona dolce che da attenzioni che ho conosciuto. Quella che dimostra senza fare le sfide e le scommesse allora potremo riparlarne. Continua ad avere le tue ragioni nessuno ti vuole dire nulla. C’è qualcosa che non sta andando bene.

Anche se i litigi tra i due ragazzi sono frequenti, Alessandro ribadisce continuamente di amare Sophie e la sprona di continuo a dare tutta se stessa nel loro rapporto.

