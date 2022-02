Gossip TV

Nuove polemiche al Grande Fratello Vip: sotto accuse le parole del 32enne ligure ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Nuove, furibonde, polemiche introno al Grande Fratello Vip. Le parole dell'ex corteggiatore ligure, Alessandro Basciano stanno infiammando letteralmente il web che invoca persino la sua squalifca.

Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano: "I problemi alimentari sono cagat*", l'ira del web contro l'ex corteggiatore "

Basciano parlando con Lulù che stava cercando di giustificare i comportamenti di Antonio (che ha confessato di temere di ricadere nel baratro dei suoi disturbi alimentari), ha affermato:

"Anche io ho problemi. Io sono sensibile. Io ho avuto problemi seri, molti più seri dei problemi alimentari che sono cagate".

"Ha avuto molti problemi. I problemi alimentari non sono cagate", ha puntualizzato la giovane principessa.

Esternazioni quelli di Alessandro, giudicate molto gravi, in vista anche dell'enormità di giovani che combattono con malattie come anoressia e bulimia con conseguenze anche drammatiche.

Alfonso Signorini e Adriane Volpe, già nel corso dell'ultimo appuntamento con il Gf Vip, avevano rimproverato il 32enne genovese in seguito ad alcuni sfoghi considerati decisamente eccessivi nei confronti di Sophie.

"Sinceramente quello che vediamo è orrendo. Le parolacce e il modo in cui tratti Sophie quando litighi non è bello per niente. Questa non è un opinione di un singolo ma di molti quindi bisogna farsi un esame di coscienza", ha dichiarato senza mezzi termini il conduttore parlando con Alessandro. "Soffro molto lo stress emotivo" ha cercato di difendersi l'ex corteggiatore. Nella Casa, peraltro, sono molto i Vipponi che non considerano molto sano il rapporto tra Sophie e Alessandro, caratterizzato da troppi ed eccessivi litigi.

