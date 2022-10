Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano: "Ecco perché ho deciso di fare la proposta di nozze a Sophie Codegoni"

Gossip TV

Alessandro Basciano svela tutta la verità sulla proposta di matrimonio a Sophie Codegoni.

La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni prosegue a gonfie vele. Ospite di Casa Chi, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha confessato il motivo che l'ha spinto a fare la proposta di matrimonio alla sua amata sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia.

La verità di Alessandro Basciano sulla proposta di nozze a Venezia

A grande sorpresa di tutti, Alessandro Basciano ha fatto la proposta di matrimonio a Sophie Codegoni sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Ospite a Casa Chi, il format web del settimanale condotto proprio dalla sua compagna, l'ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha rivelato:

Io ho deciso di fare questa proposta perché pensavo di rendere Sophie la ragazza più felice del pianeta. Ho deciso a sua insaputa di farla sentire la ragazza più felice sulla Terra. Ad un certo punto ho avuto un po’ di timore perché lì c’era una pressione importante. Non c’è una data, sicuramente sarà un passo che faremo. Questa proposta è legata anche ad una promessa fatta nella Casa, questo famoso anello che le dovevo regalare. Ho pensato ad un momento emozionante anche se non mi sono reso conto dell’impatto mediatico forte che poteva avere.

Il gesto di Basciano ha sorpreso anche la Codegoni, che non si aspettava assolutamente di ricevere la proposta di nozze a Venezia. A proposito del matrimonio, la bella influencer ed ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato: "La data e giorno non ci sono ancora per un motivo, vogliamo dargli una grande importanza. Capirete il perché".

