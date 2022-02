Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano dopo la sfuriata con Antonio Medugno: "Non si deve permettere"

Gossip TV

Alessandro si sfoga con Gianluca e critica duramente Antonio al Grande Fratello Vip.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano e Antonio Medugno si sono resi protagonisti di un'accesa lite in diretta. Il motivo? La nomination ricevuta da Gianluca Costantino, che ha destabilizzato e spiazzato il giovane influencer star di Tik Tok.

Lo sfogo di Alessandro Basciano contro Antonio Medugno

Tensione al Grande Fratello Vip tra Alessandro, Antonio e Gianluca. Se da una parte il giovane influencer si è detto deluso e dispiaciuto per quello che è successo in puntata, l'ex tentatore di Temptation Island si è lasciato andare a uno sfogo con il suo amico in cui ha duramente criticato la star di Tik Tok: "Ha avuto degli atteggiamenti proprio...io non faccio parlare la gente quando ha torto. Io ho i miei modi, ma c'è sempre una motivazione".

"Ma era semplice la cosa. Era palese che lui venisse nominato" ha spiegato Gianluca riferendosi alla nomination fatta al Gf Vip contro Antonio "Ho detto che uno in più uno in meno che cambia? Non è mancanza di personalità...". "Se non ti senti di nominare gli altri perché hai un tuo pensiero...vai a dire che sei giorni su sette litigo con Sophie ma dove vive? Abbiamo fatto una discussione da quando è entrato..."

"Io non mi sento qualcuno, ma non mi permetto di farlo con te e allora te non ti permettere di farlo con me a prescindere dal gioco" ha aggiunto Basciano infastidito dal comportamento assunto da Medugno nei suoi confronti "...ma poi per cosa? guadagnare tre minuti di clip e a te viene a dirti che sei senza personalità!".

