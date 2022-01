Grande Fratello Vip, Aldo Montano vuota il sacco su Barù e il rapporto tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro

Gossip TV

L'ex gieffino Aldo commenta le ultime dinamiche del Gf Vip.

Aldo Montano è stato tra i protagonisti più amati e apprezzati della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ospite al Gf Vip Party, l'ex gieffino ha commentato le ultime dinamiche della Casa e detto la sua sul nuovo arrivato Barù.

La confessione di Aldo Montano

Intervistato da Giulia Salemi e Gaia Zorzi, Aldo ha rotto il silenzio e detto la sua sulle ultime dinamiche che hanno caratterizzato la Casa del Grande Fratello Vip:"Se c'è qualcuno che ruba il cibo? Si. Anche Francesca si nascondeva le tavolette di cioccolata. Da quello che ho sentito Soleil ha preso il tartufo di Luù, cioè della Casa. Io non concordo, in un gruppo bisogna cercare di smussare tutti gli angoli, anche quelli dell'arte culinaria".

L'ex gieffino si è sbilanciato anche sui nuovi concorrenti del Gf Vip, come Barù e Alessandro Basciano, che ha legato inaspettatamente con Gianmaria Antinolfi: "Tante situazioni non le ho capite. Non capisco certe cose, alcuni discutono e pochi giorni dopo parlano come se nulla fosse successo, io non ci riuscirei. E’ vero che la Casa amplifica e stravolge tutto però...Alessandro è entrato con un ruolo ben preciso. Io sono convinto di una cosa, ovvero che Sophie e Gianmaria ce l'hanno messa tutta per far funzionare questa storia. Barù? A me piace tantissimo. Mi dispiace non averlo conosciuto. Mi avrebbe fatto piacere viverlo, è una personalità ganza, viene dalle parti mie. È simpatico, educato, tagliente quando vuole. Mi piace".

A proposito del rapporto tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge, Montano ha dichiarato: "Non lo so se è strategia, ma non credo. Ho vissuto Manila molto bene, non condividendo lo stesso tipo di amicizia come quella con Soleil. Il nostro rapporto è splendido. Manila è diretta, non ha mai fatto tanti giri di parole, anche a Soleil gli ha sempre detto le cose in faccia.

