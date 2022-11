Grande Fratello Vip, 3 nuovi concorrenti: chi sono e quando entreranno

Gossip TV

Tre nuovi ingressi pronti a varcare la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip.

La settima edizione del Grande Fratello Vip, attualmente decimata dal Covid. è pronta ad accogliere altri tre concorrenti al cast ufficiale. Nei giorni scorsi, ben cinque concorrenti sono risultati positivi al tampone - Attilo Romita, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e per ultima Wilma Goich - che sono attualmente in isolamento in attesa di negativizzarsi.

Gf Vip, tre nuovi concorrenti pronti ad entrare

Onde quindi evitare nuovi contagi e costringere i nuovi arrivati ad un rischio effettivo di quarantena, l'ingresso è slittato a gennaio quando il reality tornerà in onda con il doppio appuntamento settimanale.

A far luce sulla questione è stata Casa Pipol che ha confermato l’ingresso a gennaio di nuovi vipponi:

“Il doppio appuntamento tornerà a gennaio e fino a quella data non entrerà nessuno, poi entreranno tre nuove persone“.

Il primo, palpabile nome, è quello di Milena Miconi, "una vecchia gloria del Bagaglino" , rivelato dal settimanale Oggi:

“Il Grande Fratello Vip è destinato a diventare una sorta di ‘agenzia di ricollocamento’ delle vecchie glorie del Bagaglino. Tra qualche settimana entrerà nella Casa Milena Miconi (50 anni). L’ex collega di Pamela Prati, con la quale non è mai corso buon sangue, è da poco stata defenestrata. Il reality più longevo della tv italiana punta dunque a resuscitare antiche glorie nazional popolari dei suoi show iconici. Operazione acchiappa-consensi"

Per quanto riguarda gli altri nomi, in lizza ci sarebbe, Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon e Umberto Smaila. Di recente si è parlato anche del possibile ingresso della modella ceca Ivana Mrazova, ex gieffina della seconda edizione ed ex fidanzata di Luca Onestini.

Il reality show targato Mediaset andrà in onda fino ad aprile 2023, con l'edizione più lunga di sempre. A partire da questa settimana, è stato sospeso doppio appuntamento settimanale per evitare il sovrapporsi della programmazione con i Mondiali di Calcio, in onda su Rai 1, da domenica 20 novembre prossimo.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.