Grande Fratello, violazione del regolamento per due concorrenti: rischio squalifica prima ancora di entrare nella Casa

Una segnalazione rivelerebbe che due concorrenti del GF avrebbero già violato il regolamento prima ancora di entrare nella Casa. Rischio squalifica? Ecco cosa sta succedendo!

La nuova edizione del Grande Fratello tornerà in onda questa sera, lunedì 16 settembre, su Canale5, ma, ancor prima dell'inizio della nuova stagione del reality condotto da Alfonso Signorini, sembra che due concorrenti abbiano violato il regolamento.

GF, due concorrenti hanno violato il regolamento del programma

Dopo la squalifica di Lino Giuliano, a causa del commento omofobo pubblicato su Instagram, i fan del GF non si aspettavano che nel giro di poche ore spuntasse una segnalazione su altri due concorrenti e le presunte violazioni di regolamento che comporterebbero il rischio di non entrare nella Casa.

L'indiscrezione è stata divulgata dal profilo Instagram di Deianira Marzano: l'esperta di gossip, infatti, ha rivelato che Lino Giuliano non è stato l'unico ad aver violato il regolamento e che altri due concorrenti avrebbero commesso delle infrazioni.

Stando alle parole di Marzano, uno di loro avrebbe chiesto di fare una telefonata all'ex con un telefono non suo e un altro avrebbe raggiunto una collega nella stanza dell'hotel in cui stanno soggiornando i concorrenti in attesa di questa sera:

"Nell'hotel dove risiedono i protagonisti del nuovo GF uno dei concorrenti non potendo fare chiamate dalla propria stanza, avrebbe chiesto a un cliente vicino di poter usare il suo telefono per contattare la sua ex. Questo comportamento violerebbe il regolamento, poiché è proibito fare chiamate esterne dalle stanze. Intanto, un altro concorrente sarebbe stato visto in camera con una collega. Un inizio decisamente movimentato"

GF, Lino Giuliano fuori dal reality prima ancora del suo inizio

L'ex discusso protagonista di Temptation Island, Lino Giuliano, è stato ufficialmente squalificato dal gioco ancor prima di entrare nella famosa Casa. A svelarlo è stato il sito di Davide Maggio, che ha riportato in anteprima la notizia: la produzione del reality avrebbe deiso di squalificare dal gioco Lino Giuliano, dopo il commento omofobo di cui si è macchiato qualche giorno fa nei confronti di Enzo Bambolina.

Sul sito di informazione si leggela seguente indiscrezione:

"Nemmeno il tempo di entrare che è già fuori dalla casa del Grande Fratello. Possiamo annunciarvi che Lino Giuliano non sarà uno dei concorrenti della diciottesima edizione del reality di Alfonso Signorini al via stasera su Canale5. Mediaset, proprio come auspicavamo, ha deciso di squalificare dal cast del GF il barbiere di Napoli dopo il commento omofobo che l’ha visto protagonista dello spiacevole diverbio social con il tiktoker Enzo Bambolina."

