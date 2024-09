Grande Fratello, minacce e insulti a Enzo Bambolina dopo la squalifica Lino Giuliano, che ancora non sa nulla

Il Grande Fratello ha deciso di squalificare Lino Giuliano dopo un commento considerato omofobo nei confronti del tiktoker Enzo Bambolina (nome d’arte di Vincenzo Galasso).

Lino, pare non è ancora stato informato della sua squalifica, poiché si trova isolato in una camera d'hotel, in attesa di ulteriori sviluppi. La situazione ha generato discussioni accese, sia all'interno che all'esterno della casa del Grande Fratello. Nel mentre, l'agguerrito fandom del giovane campano ha preso di mira Bambolina con minacce e insulti sui social.

Sono in molti a difendere Giuliano che nel mentre, è intervenuto più volte sui social, affermando di non essere assolutamente omofobo:

"Vorrei chiarire riguardo alle voci che stanno circolando sul fatto che io sia omofobo. Ho molti amici gay e li considero persone squisite, ma ancor prima di essere gay, per me è fondamentale essere delle belle persone. lo giudico le persone per quello che sono, non per il loro orientamento sessuale. Sono stato provocato da una persona che, come sapete, a Napoli è nota per essere un provocatore e per creare solo dinamiche e falsità. In questa situazione è stato tirato in ballo anche mio padre, una persona che lui non conosce nemmeno lontanamente, e non accetto che la mia famiglia venga messa in mezzo. Nessuno si deve permettere di toccare ciò che riguarda la mia famiglia. Ho amici gay che vengono a casa mia e sono fidanzati, e non ho mai offeso nessuno. Il commento fatto è stato espresso in un momento di rabbia, a seguito di una falsa accusa che mi è stata rivolta. Per questo motivo, ho deciso di denunciare la persona in questione per diffamazione. Mi scuso con tutte le persone gay nel mondo se qualcuno si è sentito offeso. lo sono con voi, sempre. Chi mi conosce sa che scherzo in modo rispettoso anche con loro e non ho mai giudicato nessun gay."