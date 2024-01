Grande Fratello: "Varrese non si rende conto della veemenza con la quale espone il suo punto di vista", parla un ex gieffino

Gossip TV

Ciro Petrone torna a parlare della sua esperienza al Gf.

Ciro Petrone è stato uno dei concorrenti più apprezzati dell'attuale edizione del Grande Fratello. Intervistato da Novella 2000, l'attore ed ex concorrente ha svelato i motivi che l'hanno spinto ad abbandonare la Casa di Cinecittà e rivelato il suo pensiero su Massimiliano Varrese, spesso al centro delle polemiche per i suoi modi di fare.

Ciro Petrone e le parole su Massimiliano Varrese

Ciro Petrone ha deciso di abbandonare il gioco nel corso della ventunesima puntata del Grande Fratello. A distanza di alcune settimane dalla sua uscita di scena, l'ex gieffino ha rilasciato una nuova intervista a Novella2000 in cui ha spiegato di non essersi pentito di aver lasciato la Casa e colto l'occasione per dire la sua su Massimiliano Varrese:

Non mi sono mai pentito perché è stata una decisione presa per il mio benessere fisico e psicologico. Non stavo più bene e non stavo più vivendo le giornate come avrei voluto, non ero più me stesso, quindi ho preferito andare via. In quel momento è stata la scelta più giusta. Poi, vedendo da fuori alcune dinamiche che si sono sviluppate, soprattutto il triangolo che si è formato, mi dico che sicuramente avrei partecipato attivamente, sarei stato felice di stare vicino a Mirko e Perla. Quindi pentito no, ma un po’ di rammarico sicuramente. Tutte le persone che poi ho incontrato fuori, oltre a manifestarmi grandissimo affetto, non hanno fatto altro che ripetermi che sarei potuto essere il vincitore.

La persona alla quale vorrei dare un piccolo consiglio è Massimiliano perché, pur essendo una bravissima persona, a volte non si rende conto di esprimersi in modo aspro ed ha degli atteggiamenti che si rivelano più duri di quanto lui stesso vorrebbe farli apparire. L’ho conosciuto bene, Massimiliano è un pezzo di pane ma non si rende conto della veemenza con la quale espone il suo punto di vista. Anche Alfonso Signorini gliel’ha fatto notare più di una volta.

Leggi anche Beatrice Luzzi farà ritorno al Gf? Spuntano alcuni rumors!

Chiuso il capitolo Gf, Ciro ha rotto il silenzio sulla sua attuale situazione sentimentale con Federica Caputo, con la quale era legato dal 2011:

La mia fidanzata Federica non ha preso benissimo il mio abbandono dal gioco, anche perché c’erano dei precedenti e quindi c’è rimasta male. Poi ci siamo visti e adesso stiamo cercando di recuperare. Lei vorrebbe stabilità, anche a livello lavorativo e io sto riflettendo sui miei impegni futuri. Oltre al lavoro di attore ho intenzione di creare qualcosa di mio. Mio cugino ha dei negozi di abbigliamento e io seguivo la produzione, ora sto pensando di aprire una mia attività. Le decisioni lavorative potrebbero essere il punto fermo dal quale partire per andare a vivere insieme e creare una famiglia. Ma vedremo cosa succederà, siamo solo all’inizio.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.