Grande Fratello, Valentina Modini su Beatrice Luzzi: "Una donna libera, non sempre siamo state unite, ma..."

L'ex concorrente del GF, Valentina Modini, ha svelato cosa pensa di Beatrice Luzzi!

Beatrice Luzzi è sicuramente una delle concorrenti migliori di questa edizione del Grande Fratello: libera, vera e senza peli sulla lingua, l'attrice di Vivere non sempre si è guardagnata la simpatia degli inquilini della Casa di Cinecittà, ma certamente è molto amata dal pubblico, che l'ha eletta prima finalista del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

GF, Valentina Modini su Beatrice Luzzi: "Libera e vera, non sempre siamo state vicine, ma..."

Su di lei ha espresso il suo parere anche Valentina Modini, ex concorrente nip di questa edizione del GF, nota come Lady Fajana e con velleità artistiche. L'ex concorrente ha rivelato cosa pensa di Beatrice Luzzi spendendo per lei delle belle parole, rispondendo ad alcune domande dei fan su Instagram.

Valentina ha ammesso di essersi dispiaciuta di non essere arrivata in Finale e che era un suo sogno quello di poter spegnere le luci della Casa insieme agli ultimi concorrenti:

"Ho sempre rinunciato al mio lato da showgirl per seguire un percorso più in linea con l’ordinario (laurea/lavoro) quindi per me è davvero un salto importante e speravo proprio di fare il botto. Come tante persone, mi sono fatta il mazzo in molte occasioni della mia vita e quindi ho investito tanto entusiasmo in quest’esperienza, rinunciando anche ad un contratto di lavoro. Non vedermi in finale mi rattrista e non poco. Ma io non mollo nulla. Voglio che questa sia la mia strada"

Su Beatrice Luzzi, l'ex gieffina ha rivelato che anche se non sempre sono andate d'accordo, Beatrice Luzzi è una donna vera e che ammira:

"Sarei ipocrita se dicessi che in Casa siamo andate d’accordo sempre (l’ho pure nominata), ma cercavamo spesso di confrontarci. Insieme a Fiordaliso, mi ha sempre sostenuta nei miei desideri artistici e ascoltato tanti dettagli personali della mia vita. Bea è una donna libera, intelligente e provocatoria allo stesso tempo e per questo non di semplice comprensione. Ma ha una visione lucida su cose e situazioni (relative al gioco e alla vita) che condivido."

