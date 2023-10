Grande Fratello, Valentina Modini ha un interesse per uno dei coinquilini: le confessioni della gieffina a Rosy Chin

Gossip TV

Nella Casa del GF non mancano le simpatie tra i coinquilini, anche Valentina Modini confessa di avere una preferenza, parlando con Rosy Chin. Ecco di chi si tratta!

Questa sera, su Canale5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello: in attesa di scoprire cosa succederà nella Casa più spiata d'Italia, tra gli inquilini del programma di Alfonso Signorini continuano a nascere simpatie e antipatie. Dopo la notizia che anche Beatrice Luzzi ha maturato un certo interesse per una dei gieffini, arriva anche la confessione di Valentina Modini a Rosy Chin: a quanto pare, Lady Fagiana ha una preferenza per uno dei suoi coinquilini. Di chi si tratterà?

Grande Fratello, Valentina Modini ha un interesse per uno dei gieffini: di chi si tratta?

Oltre alla simpatia tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi e l'attrazione tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci, anche Valentina Modini ha rivelato a Rosy Chin di essere interessata a uno dei gieffini: in una confessione tra le due coinquiline, Lady Fagiana ha affermato che a interessarle è il macellaio 25enne Paolo Masella. La ragazza ha però ammesso di non sapere se questo interesse è ricambiato e che non sa bene come farsi avanti con lui:

"Dal punto di vista dell'amore mi sento mortificata perché per quello io darei tantissimo. Il problema è che se dai troppo rischi tantissimo. Per questo mi sento libera, sfringuello in giro, semino le mie fragranze da fagiana e vedo cosa succese. Abbiamo 4 anni di differenza, ma è maturissimo, a me piace proprio perché è uomo. Quando sento parlare questo ragazzo...in tugurio parlavamo dei papà. Lui si incupisce un sacco e non sai come affrontare la cosa: è molto sicuro di sé, per me ha delle caratteristiche che non ho mai trovato in altri ragazzi. Poi è ovvio, è un ragazzino quando scherza...Rispecchia la sua età. Però su tanti punti di vista e su cose a cui io do un peso mi sembra una persona che fuori di qui mi avrebbe interessato. Qui non lo faccio perché percepisco che lui mette queste cose, si chiude, anche Letizia l'ha detto. [...] Forse è un fuoco di paglia, non voglio stare male per i ragazzi. La mia protezione è Lady Fagiana. Sono io che cerco di difendermi dal mondo. E anche con è ragazzi è così."

Oltre ad avere un bel legame con Letizia, in realtà, Paolo è sempre sembrato molto interessato anche ad Heidi, mentre di Valentina non ha mai fatto cenno, neppure con gli altri coinquilini. Che questo sia davvero solo un fuoco di paglia?

