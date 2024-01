Grande Fratello, urla e schiamazzi per Giuseppe Garibaldi contro Beatrice Luzzi fuori alla Casa: si chiede la squalifica

Gossip TV

Fuori alla Casa del GF si sono radunati dei fan di Giuseppe Garibaldi: le urla e gli schiamazzi hanno fatto invocare la squalifica. Ecco cosa è successo!

Oggi, 23 gennaio, Giuseppe Garibaldi ha festeggiato il compleanno all'interno della Casa del Grande Fratello: per l'occasione, gli altri gieffini hanno dato un mega party, ma durante la serata, la regia ha deciso di aumentare improvvisamente il volume della musica che animava la festa...

GF, urla e schiamazzi fuori dalla Casa per Giuseppe Garibaldi contro Beatrice Luzzi

Nonostante la festa abbia regalato diversi momenti che hanno fatto parlare sul web, come il discorso di Perla contro Beatrice e l'abbraccio tra quest'ultima e Giuseppe Garibaldi, a far parlare il web sono state soprattutto alcune urla e schiamazzi che si sono sentiti fuori dalla Casa del GF.

A quanto pare, fuori dall'edificio di Canale5, si sono riuniti alcuni parenti del concorrente nip del reality di Alfonso Signorini per festeggiare Garibaldi e tra le urla sembra che siano stati lanciati insulti contro Beatrice Luzzi, con cui Garibaldi continua ad avere un rapporto ambiguo. Per coprire gli insulti, a quanto pare, la regia ha alzato il volume della musica, affinché gli schiamazzi contro l'attrice non fossero uditi all'interno della Casa.

A commentare la situazione, come mostra un video che circola sul web, sono stati Garibaldi e Massimiliano Varrese: l'attore ha infatti dichiarato che:

"Ne hanno sparate tre o quattro, ma li hanno zittiti"

Sul web si è così scatenata un'accesa polemica contro il concorrente nip e a gran voce si è invocata la squalifica per ciò che è successo, sebbene la colpa non sia si Garibaldi direttamente.

