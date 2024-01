Grande Fratello, una frase di Paolo Masella scatena l'indignazione generale

Gossip TV

I concorrenti del Grande Fratello continuano a scatenare l'ira e lo sgomento del pubblico per l'atteggiamento indifferente e distaccato nei confronti di Beatrice Luzzi, costretta ad abbandonare la Casa a causa della scomparsa del padre, venuto a mancare nella notte tra il 2 e il 3 gennaio.

Grande Fratello, una frase di Paolo Masella scatena nuove indignazione da parte dei telespettatori

Nelle ultime ore, è stato diffuso un breve video in cui Paolo Masella e Vittorio Menozzi si sono ritrovati in cucina parlando del nuovo anno e di come è iniziato."Certo che è stato un inizio di anno un po’ così..." ha esordito Vittorio che sta vivendo un grande momento di sconforto sia per l'assenza di Beatrice sia per il dolore dell'attrice romana. Paolo ha quindi replicato, "Bello è?!". Vittorio sorpreso ha quindi commentato: “Oddio insomma", "Vabbè vedila così per te" ha infine aggiunto il macellaio romano suscitando appunto lo sdegno dei telespettatori. Vittorio sentendo le parole di Paolo ha scosso la testa.

Ieri, a mezzanotte, i gieffini hanno festeggiato il compleanno di Massimiliano Varrese e le quasi lacrime di Anita, Rosy e Garibaldi hanno continuato a indispettire il popolo del web inferocito. I gieffini infatti erano visibilmente commossi nei confronti dell'attore romano che si è lamentato di aver subito molto ingiustizie in Casa mentre nel momento dell'addio di Bea, pensavano ad organizzare aperitivi con aria spensierata.

