Grande Fratello, una delle concorrenti nip è già apparsa in un programma tv! Ecco di chi parliamo!

Una delle nip di questa edizione del GF è già apparsa in un programma tv: ecco di chi parliamo!

Tra le concorrenti nip di questa edizione del Grande Fratello c'è una giovane star della tv: infatti, una di esse è apparsa in televisione quando era molto piccola.

GF, Anita Olivieri è già apparsa in tv quando era piccola

Stiamo parlando di Anita Olivieri, che si è fatta notare sui social per alcune segnalazioni giunte su di lei a proposito di un presunto fidanzato di cui la gieffina non avrebbe rivelato l'esistenza. Nella sua clip di presentazione Anita si dichiarava single, ma alcune segnalazioni svelavano che, in realtà, la nip avesse deciso di nascondere una relazione con un ragazzo fuori dalla casa di Canale5 per ottenere maggiori possibilità di successo all'interno del reality condotto da Alfonso Signorini.

Nella puntata di lunedì 18 settembre, la Olivieri insieme a Samira Lui e Letizia Petris è stata al centro del dibattito per un acceso confronto con Grecia Colmenares. Le tre gieffine più giovani, infatti, si erano coalizzate contro l'argentina, accusandola di comportarsi da finta tonta:

"Grecia sta nel suo mondo, ma è molto presente, vuole fare l'ingenua, ma poi fa una faccia o un commento e capisci che non è come sembra"

In queste ore la giovane Olivieri è stata protagonista anche di un video che la mostra in tv quando era solo una bambina. Con tanto di caschetto biondo, Anita, in questo video diffuso dalla madre Angelina, su Instagram, è la protagonista della pubblicità sui pannolini della Pampers, in uno spot andato in onda verso la fine degli anni '90. A corredo delle immagini, la madre le ha dedicato un tenero messaggio:

"Io e te per sempre. Ti amo mammola mia. 1999"

