Grande Fratello, tutti contro Grecia Colmenares? Interviene Cesara Buonamici: "Se lei esce, tocca a voi fare le pulizie"

Nella nuova puntata del GF si sono accesi i primi scontri che hanno visto protagonista Grecia Colmenares e alcune delle ragazze della Casa. Vediamo insieme cosa è successo!

La nuova puntata del Grande Fratello, in onda questa sera, lunedì 18 settembre, su Canale5, si è aperta con una prima polemica: alcune delle concorrenti più giovani della Casa si sono schierate contro Grecia Colmenares, accusata di comportarsi da "finta tonta", di far credere di essere più ingenua di quello che è in realtà.

GF, Grecia Colmenares fuori? Interviene Cesara Buonamici: "Se lei esce, vi toccano le pulizie"

Questa sera bisognerà scegliere chi salvare tra Rosy Chin, Giselda Torresan, Grecia Colmenares e Vittorio Menozzi e, in apertura di puntata, Alfonso Signorini ha chiesto alla regina delle soap come ha vissuto questa settimana. L'attrice, infatti, si è data particolarmente da fare nella casa per tenerla in ordine, ma ha anche ordito uno scherzo notturno ai suoi compagni che non è piaciuto molto agli altri gieffini. A difenderla ci ha pensato Massimiliano Varrese, ma sembra che tra i concorrenti ci siano attriti molto forti verso Grecia.

Il conduttore ha chiesto spiegazioni a Letizia Petris, Samira Lui e Anita Olivieri, una vera cricca che si è formata contro l'attrice: le tre più giovani gieffine hanno avuto da ridire sull'eccessiva energia che la rivale più adulta mette in tutto ciò che fa, ma anche perché Grecia fa solo la finta ingenua, ma in realtà è un'abile stratega ed è più furba di quanto faccia pensare, come sottolinea Anita:

"Lei vive nel suo mondo ma è sempre presente, quando fa la simpatica, ok, ma poi fa quella faccia che ti fa capire che non è uno scherzo. Ho un bel rapporto con Grecia, ma è una stratega"

Da parte sua, Grecia ha voluto sottolineare come le tre ragazze abbiano esagerato di proposito la loro antipatia nei suoi confronti proprio in vista della puntata di questa sera. A chiudere la questione ci ha pensato Cesara Buonamici che, da opinionista, è intervenuta con un commento lapidario:

"Ragazze, se poi Grecia dovesse uscire dalla casa, poi le cose che lei fa come passare l'aspirapolvere tutto il giorno, dovranno essere divise tra voi. Meditate"

