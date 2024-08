Grande Fratello, tutto cambia, sono in arrivo clamorose novità!

Gossip TV

Stando ad alcune indiscrezioni diffuse da TvBlog, potrebbero esserci grandi novità per la nuova edizione del Grande Fratello. Il reality show targato Mediaset ci aspetta a settembre con due appuntamenti settimanali in prima serata su Canale 5.

Grande Fratello, clamorose novità in arrivo!

Il programma sarà condotto ancora una volta da Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli come inviata social. Secondo quanto ha rivelato il portale, tuttavia, ci sarebbero importanti cambiamenti in arrivo che hanno a che fare con la durata del programma. Il reality ha bisogno di una durata più breve per le dinamiche che si creano, talvolta troppo tirate per le lunghe considerando che, negli ultimi anni, il programma ha avuto edizioni lunghe più di 5 mesi.

Ecco cosa si legge sul portale:

"Conferma che prevede anche il doppio appuntamento settimanale, il lunedì ed il giovedì (o venerdì) sera di Canale 5. Il rischio però che si è evidenziato nell’edizione ultima del Grande fratello è che il cast potrebbe risultare alla fine un po’ tedioso. (…) Decisioni che poi hanno portato nella realtà delle cose, ad inserire strada facendo nuove forze, che forse sarebbero potute essere utilizzate in un modo diverso, per esempio formando un cast completamente differente. Nasce dunque da una considerazione di questo tipo un’idea molto intelligente da parte del gruppo di lavoro del programma, conduttore in primis."

Poi ancora:

"Perché non fare due edizioni distinte del Grande fratello, ciascuna di tre mesi circa, con due cast distinti? D’altronde è ormai assodato che questo programma in partenza a settembre “deve” andare avanti fino a Pasqua, o giù di li. L’idea che si sta facendo strada poi sarebbe quella di fare una specie di crossover fra la prima e la seconda edizione stagionale del programma prodotto con la collaborazione di Endemol. Ma in che modo? L’idea sarebbe quella di traghettare il vincitore e altri due finalisti della prima edizione, quella autunnale del Grande fratello, nella seconda, quella invernale."

Due edizioni differenti nell'arco di sei mesi in cui, nella seconda ci saranno anche protagonisti (tra cui, naturalmente il vincitore) della prima, per una durata ciascuna di tre mesi.

Intanto, il cast del Grande Fratello sta prendendo forma e sono stati già annunciati diversi concorrenti ufficiali:

Clarissa Burt

Clayton Norcross

Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo (come unico concorrente)

Enzo Paolo Turchi

Giulia Mannucci

Helena Prestess

Iago Garcia

Jessica Morlacchi

Luca Calvani

Shaila Gatta

