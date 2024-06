Grande Fratello, tutta la verità di Anita Olivieri: "Io e Alessio non abbiamo mai detto di essere innamorati"

Gossip TV

L'ex protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello, Anita Olivieri, sbotta sui social e chiarisce una volta per tutte la sua posizione dopo la recente rottura con Alessio Falsone.

Il Grande Fratello è finito da diversi mesi, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. Tra questi anche l'ex gieffina Anita Olivieri, che nelle ultime ore ha voluto rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan sui social circa la relazione ormai conclusa con Alessio Falsone.

Lo sfogo di Anita Olivieri

Anita Olivieri è stata una delle protagoniste indiscusse dell'ultima edizione del Grande Fratello. La sua esperienza nella Casa di Cinecittà è stata segnata da tante emozioni, discussioni e dalla relazione con Alessio Falsone. Relazione che, poche settimane dopo la fine del reality show condotto da Alfonso Signorini, è giunta al capolinea. Tra i due, però, è rimasto un buon rapporto di affetto e stima reciproca proprio come ha sottolineato la ragazza sui social.

Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan sui social, Anita è tornata a parlare della sua attuale situazione sentimentale. L'ex concorrente del Gf ha ammesso di essere una persona molto fredda in amore e ci ha tenuto a chiarire una volta per tutte la sua posizione su Alessio dopo la loro rottura:

Non mi innamorerò, punto. La verità è che sono troppo fredda, non rischio più di soffrire per amore da anni. Non ho detto che non mi voglio innamorare, ma ho detto che non ci riesco. Né io e né Alessio abbiamo mai detto che eravamo innamorati, né ci siamo mai detti cose più importanti. Ci stavamo conoscendo e vivendo. Chiaramente il sentimento era forte. Ma ad oggi sono contenta che non ci siamo sbilanciati mai. Siamo stati veri [...] E per quanto mi riguarda comportarsi così è stato più reale e maturo di molte altre relazioni avute. Nel 2024 la gente si dice ti amo dopo una settimana. Io ci metto 2 anni, sono problemi vostri? No, fine.

Dopo aver parlato della storia ormai finita con Falsone, la Olivieri si è lasciata andare a delle confessioni circa la sua esperienza nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Senza troppi giri di parole, la romana ha ammesso di essere rimasta scottata dall’esperienza al Grande Fratello e di non volere in nessun modo iniziare nuove frequentazioni: "Forse non vi è chiaro che io sono rimasta traumatizzata dal programma. Ci risentiamo tra 1 anno per le relazioni, se non mi hanno rinchiusa".

