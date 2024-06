Grande Fratello, arrivano offese pesanti a Greta Rossetti, interviene Sergio D'Ottavi

Gossip TV

Ieri sera, Greta Rossetti, l'ex tentatrice tra i protagonisti della recente edizione del Grande Fratello è stata insultata nel corso di una diretta Instagram con il fidanzato, l'ex gieffino, Sergio D'Ottavi che oggi ha voluto dire la sua su questi comportamenti.

Ieri sera, Greta Rossetti, l'ex tentatrice di Tempation Island, tra i protagonisti della recente edizione del Grande Fratello è stata insultata nel corso di una diretta Instagram con il fidanzato, l'ex gieffino, Sergio D'Ottavi che oggi ha voluto dire la sua su questi comportamenti.

Grande Fratello, Sergio D'Ottavi difende Greta Rossetti da una serie di insulti che ha ricevuto

La coppia ha deciso di mostrarsi insieme nel corso della serata di ieri, mentre Sergio stava cucinando e Greta si stava dedicando a rispondere ai follower. Sono arrivate tuttavia varie e pesanti offese e non è chiaro se si possa trattare dei fan di Perla Vatiero. Con quest'ultima pare infatti che i rapporti si siano freddati o almeno così hanno fatto presente chi è trovato alla recente festa di compleanno di Letizia Petris. Le due ex gieffini non si sono mai mostrate insieme nonostante nella Casa avessero instaurato un rapporto piuttosto profondo. Secondo le ultime indiscrezioni, Perla avrebbe deciso di allontanarsi da Greta perché la loro amicizia infastidiva Mirko Brunetti, ex fidanzato della Rossetti.

La Rossetti nella diretta è stata definitiva una "poco di buono", e della "ruba fidanzati" oltre ad altre offese molto volgari. Oggi, Sergio, è intervenuto quindi su Instagram per difendere la sua fidanzata:

"L'ignoranza e la maleducazione sono patologie che colpiscono molte persone. Offendere, giudicare, parlare male degli altri, non è mai un comportamento onorevole. I pettegolezzi sono spesso figli dell'invidia, indicano piccolezza d'animo.Ci sono persone che non ti sopportano, ti criticano, ti offendono eppure non possono fare a meno di osservarti. Perché quello che guardano della tua vita é comunque più interessante di quello che succede nella loro. Detto ciò, quando vi leggiamo, e ridiamo di voi, ripenso sempre ad una frase di Totò:"Quello che vuoi per me, il doppio lo auguro a te". Con compassione"

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .