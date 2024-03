Grande Fratello, tra Federico Massaro e Alessio Falsone si riaccende la discussione per lo spazzolino! [VIDEO]

Gossip TV

Al GF, tra Federico Massaro e Alessio Falsone è ricominicata la lite per lo spazzolino iniziata qualche giorno fa.

Al Grande Fratello, nei giorni scorsi, era nata un'accesa discussione tra Federico Massaro e Alessio Falsone a causa di uno...spazzolino! Il giefifno napoletano infatti aveva notato che, mentre il suo spazzolino elettrico non era inserito nella presa elettrica, quello di Massaro era carico e tra i due sono volati stracci. La lite ha rischiato di degenerare, tanto che in puntata Alfonso Signorini ha deciso di affrontare l'argomento.

GF, Alessio Falsone torna a discutere con Federico Massaro per lo spazzolino [VIDEO]

Durante la diretta su Canale5, Signorini ha lanciato un ultimatum a Falsone, ricordandogli di moderare i termini e che anche la produzione del GF non era affatto felice di come fosse andata la discussione tra i due gieffini. Oggi, durante una pausa in giardino, tra Federico e Alessio si è riaccesa la discussione, dopo che Federico ha deciso di abbracciare Alessio, per sancire una pace tra loro.

Tuttavia, Falsone ha chiarito che questo gesto non significa nulla, perché la sua opinione su di lui non cambia:

"Io anche ti voglio bene, ma quello che penso di te è questo. Voglio bene anche a Max, ma le cose che ho detto di lui le penso sempre. [...] Ho sbagliato a spezzare lo spazzolino, ma non è per te. Ho detto 100 volte che tu cambi continuamente."

La discussione è proseguita e anche Perla Vatiero è intervenuta, dicendo a Massaro che non ha apprezzato che lui l'avesse tirata in ballo durante la diretta:

"Mi hai tirato in ballo per quanto riguarda lo spazzolino, ma stiamo andando avanti così da 3 mesi. Tu non ti adatti"

Scopri le ultime news su Grande Fratello