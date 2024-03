Grande Fratello, Alfonso Signorini avverte Alessio Falsone dopo lo spazzolino-gate: "Ultimo avvertimento, poi..." [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata del Grande Fratello, in onda stasera su Canale5, Alfonso Signorini ha duramente ripreso Alessio Falsone per lo spazzolino-gate e arriva un comunicato del GF!

Oggi, al Grande Fratello, è esplosa una furiosa lite tra Federico Massaro e Alessio Falsone a causa di...uno spazzolino. Questa sera, durante la diretta del reality su Canale5, il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di confrontare i due concorrenti, non mancando di sottolineare come sia stato vergognoso il loro comportamento. In particolare, Signorini ha ripreso Falsone, leggendogli anche una lettera da parte della produzione che sottolineava come per il concorrente questo fosse l'ultimo avvertimento.

GF, Alfonso Signorini riprende Alessio Falsone dopo lo spazzolino-gate: "Questa rabbia la devi controllare, ultimo avvertimento" [VIDEO]

Nel corso della mattinata, Falsone ha notato che il suo spazzolino elettrico era scarico, mentre quello di Federico era inserito nella presa. Come una furia, il concorrente ha attaccato Massaro, insultandolo e buttando via il suo spazzolino:

"Fefè, sto co***** di Fefè! Guarda, guarda, scarico pure stamattina, 0%. Abbi rispetto per gli altri"

La lite stava degenerando, con Falsone che avrebbe minacciato Massaro, stando a ciò che Giuseppe Garibaldi aveva rivelato. Questa sera, in puntata, il conduttore ha richiamato duramente entrambi i gieffini, ma si è rivolto con particolare forza soprattutto a Falsone:

"Alessio, un conto è la linea di principio, una cosa è l'aggressività con cui ti sei rivolto e che ci metti sempre. Io ti ho visto e la tua reazione era eccessivamente aggressiva. Avevi un atteggiamento molto rissoso verso Federico. Questa è una cosa su cui ti ho già ripreso in passato, devi moderare i toni... Non nascondiamoci sempre dietro la scusa che siamo stati bullizzati da piccoli..."

Signorini ha poi letto un comunicato ufficiale del GF nel quale la produzione lanciava un ultimatum ad Alessio Falsone, avvertendogli di limitare i suoi scatti di violenza:

"Alessio, ti sei fatto conoscere nel bene e nel male, con tutto te stesso. Alcuni tuoi atteggiamenti, però, mostrano un lato del tuo carattere troppo irascibile. Ti invitiamo a confrontarti, senza superare certi limiti. Questo è un ultimo avvertimento"

