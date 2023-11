Grande Fratello, tra Beatrice Luzzi e Garibaldi torna la passione: ecco cosa è successo

Gossip TV

Colpo di scena al Grande Fratello, l'attrice romana torna tra le braccia del bidello calabrese.

Colpo di scena al Grande Fratello, tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è riscoppiata la passione dopo diversi giorni di gelo e accuse

Grande Fratello: Beatrice e Garibaldi, notte di fuoco

L'attrice romana, nonostante avesse dichiarato più volte di voler chiuder definitivamente il rapporto con il 30enne calabrese, nella serata di ieri alla fine ha ceduto, complice un lento che si sono ritrovati a ballare nella Casa.

Beatrice e Garibaldi si sono poi appartati ed è scattato un lungo e passionale bacio interrotto velocemente da un piccola défaillance del calabrese, che ha avuto un improvviso sanguinamento al naso che è dovuto scappare in confessionale.

“Adesso sta in confessionale tutto macchiato, diranno le peggio cose, che l’ho picchiato”, ha scherzato Beatrice con Paolo Masella e Letizia Petris. “Sanguina da due mesi ormai. Quando si surriscalda il corpo, succede. Era un po’ surriscaldato”, ha poi aggiunto l’attrice. “Gli hai fatto venire i bollori” ha replicato il macellaio romano. E non è finita qui perché, Letizia, successivamente, ha raccontato di aver visto la coppia in un posto segreto lontano dalle telecamere, "nudi sotto la coperta in piscina..."

E PER CORTESIA LO VEDETE CHE È SEMPRE LEI

SI STAVANO LIMONANDO E LUI GLI HA SANGUINATO IN FACXI SKSKAKSS PERCHÉ SI È “surriscaldato” mi sto sentendo male #grandefratello pic.twitter.com/sCHzUByzrE — Carmen 🌙 (@RiseRhiannon) November 8, 2023

Negli ultimi giorni,Garibaldi, ha provato a scusarsi diverse volte con Beatrice per le parole che le ha rivolto, sminuendola nel suo ruolo di madre. L'attrice nel mentre, ha iniziato a flirtare palesemente con Massimiliano Varrese e questo avrebbe motivato ancora di più Giuseppe nel riconquistare la Luzzi.

Letizia Paolo e Anita hanno beccato in piscina Bea e Giuseppe nascosti dietro al banco da cocktail nudi sotto la coperta.Specificato da

Vittorio che erano dietro il banco da cocktail🤣🤣 Ecco perché la regia poi ha staccato da Bea e il bidello. Troppo 🔥🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/S1G9IGNlFa — Alle (@LivCleoliv24) November 9, 2023

