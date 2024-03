Grande Fratello, torna il sereno tra Anita Olivieri e Alessio Falsone: "Non ti voglio cambiare, se non dovesse andare..."

Gossip TV

Anita Olivieri e Alessio Falsone provano a chiarirsi al Gf.

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 18 marzo 2024 su Canale 5 e sarà ricca di colpi di scena. Intanto, nella Casa, sembra essere tornato il sereno tra Alessio Falsone e Anita Olivieri.

Confronto tra Anita Olivieri e Alessio Falsone

Alessio Falsone e Anita Olivieri hanno avuto la loro prima discussione al Grande Fratello per via di alcuni apprezzamenti fatti da lei nei confronti di alcuni ballerini nella serata dedicata alle donne in Suite. Il comportamento del concorrente, però, ha infastidito la giovane, che ha cercato un confronto per ribadirgli la sua posizione:

Non si rivolve tutto con un bacino. Queste cose funzionano la prima settimane, ora non più. Il punto è che non riesco ad esprimermi, ti arrabbi subito. La prima litigata ti ho detto, a parte la reazione che è esagerata, due hai 32 anni e non 15 e non te ne puoi andare durante una discussione come hai fatto ieri. Io penso che vuoi la donna che vuoi nella teoria, perché nella pratica tu non la puoi reggere una persona così. Perché basta che una ti risponde e non ti va bene, tu dici che è logica, obiettivo… Ma come fa una persona a passare da un mood ad un altro?

Dopo aver ascoltato il pensiero della Olivieri, Falsone ha spiegato:

Io non mi arrabbio subito, mi hai detto che ti voglio cambiare ma io non ti voglio cambiare. Questa è una follia, mi offendi così. Hai detto quello che dovevi dire e basta, vedremo. Basta che argomenti i discorsi, tu poi puoi fare quello che vuoi, puoi modificare o meno. Ma se le cose andranno bene bene, se non andranno bene non andranno bene. Io vedo semplicemente questo: ho detto che questa cosa qua è una cosa a cui non posso scindere, non posso sentirmi messo alla prova. Poi tu fai quello che vuoi. Se per te è più importante quella roba lì, è lecito, ci stringiamo le mani e basta. Ti sto dicendo quello che mi dà fastidio, io non ti ho mai detto che devi cambiare. Io sono felice delle cose che sto vivendo in questa Casa e mi auguro possano andare bene. Se non dovessero andare bene io non rimpiango nulla perché mi hai dato una cosa bellissima.

E ancora Anita:

Nel nostro caso io ho deciso di dare precedenza a te perché sto lasciando spazio per vedere il tuo carattere e poi il mio perché insieme i nostri caratteri non possono assolutamente andare da nessuna parte. Ti sto dicendo che io sono preoccupata perché tu i miei lati negativi li hai visti con altri, non con te. Quindi se tu fai così per queste cose, figurati cosa fai quando ti inizio a rispondere a tono come fai tu.

Affermazioni che hanno provocato la reazione immediata di Alessio:

E allora fermiamoci, punto. Che discorso è! Se non possiamo andare da nessuna parte fermiamoci adesso. Anita, non è una gara. Questo è un viaggio che ti sei fatta te, io ti sto dicendo quello che dà fastidio a me. Quella battuta là l’avrei evitata, non è questione di stare insieme. Se tu mi dici che la tua ironia non la puoi smussare, non ci sono problemi, semplicemente non andiamo d’accordo. Per me ci sono battute e battute. Io ti dico solo sappi che io a 31 anni non ho voglia di essere in situazioni in cui devo rosicare.

In serata poi, Alessio e Anita si sono ritrovati nuovamente in giardino e si sono lasciati andare alle coccole che hanno così sancito la pace. Per chi non lo sapesse, la concorrente è al televoto insieme a Greta Rossetti, Simona Tagli e Sergio D'Ottavi. Chi si salverà?

