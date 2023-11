Grande Fratello, Tommaso Zorzi replica duramente (e giustamente) alle sgradevoli dichiarazioni di Pupo

Gossip TV

Il cantautore ha rilasciato delle durissime dichiarazioni contro il reality del Grande Fratello in cui ha ricoperto il loro di opinionista per due edizioni. La replica di Tommaso Zorzi.

Il cantautore Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha rilasciato delle durissime dichiarazioni contro il reality del Grande Fratello in cui ha ricoperto il loro di opinionista per due edizioni, la quarta e la quinta rispettivamente nel 200 e 2021.

Grande Fratello, la replica di Tommaso Zorzi alle dichiarazioni di Pupo

Pupo, intervistato da La Repubblica, parlando del programma condotto da Alfonso Signorini, ha dichiarato:

"Per due anni ho fatto l'opinionista del Grande Fratello, c'era la pandemia e avevo poco da fare. Ma non ho mai visto un minuto del Grande Fratello in vita mia. C'era chi lo seguiva per me, un autore tv. Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva ca**re".

Le esternazioni di Pupo hanno sollevato un certo clamore e in molti hanno trovato le dichiarazioni del cantante fuori luogo e piuttosto saccenti. Anche Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Gf Vip, ha detto la sua in merito al ruolo di opinionista di Pupo:

"A me da concorrente aveva fatto cag*are come opinionista" ha scritto Zorzi sul post condiviso di Trash Italiano. All'epoca, Pupo aveva descritto Zorzi come un ragazzo "cinico, cattivo, stratega e molto egocentrico".

Tommaso Zorzi risponde a Pupo dopo le sue critiche al Grande Fratello Vip. pic.twitter.com/9jphdUJFuk — Trash Italiano (@trash_italiano) November 27, 2023

