Grande Fratello, Tommaso Zorzi: "Non rinnegherò mai il Gf Vip, è stato un grandissimo acceleratore"

Tommaso Zorzi ricorda la sua esperienza al Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi è pronto a tornare sul piccolo schermo con una nuova avventura, vestendo per la prima volta i panni di giudice nel programma Cortesie per gli ospiti. Intervistato da TvBlog, l'ex concorrente ha colto l'occasione anche per ricordare la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi e le parole sul suo Gf Vip

Dopo aver partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi è pronto a tornare in tv vestendo i panni di giudice in Cortesie per gli ospiti, che andrà in onda a partire da lunedì 25 marzo su Real Time alle ore 20.20. Intervistato da TvBlog,​ Zorzi ha prima parlato di questa sua nuova avventura televisiva e poi ricordato la sua esperienza nella Casa di Cinecittà:

Il Grande Fratello è stato un grandissimo acceleratore, grazie a quella esperienza ho fatto programmi che altrimenti avrei forse ottenuto con molta più fatica. Ho fatto cose senza avere l’esperienza per farle, ma a me piace buttarmi e ne sono uscito sempre illeso. Non rinnegherei mai il Gf. Perché dovrei? Altrimenti lo avrei già fatto! Ho un senso dell’umorismo e un modo di vedere le cose che non mi permettono di rinnegare le cose. Anche tra 20 anni le mie clip al Gf mi faranno ridere, come oggi.

Zorzi ha continuato spiegando di non essersi mai montato la testa:

Non ho proprio la predisposizione per farlo. Sono molto scaramantico e superstizioso, non riesco neanche a gioire di un successo, perché penso che se lo facessi mi porterei sf*ga [...] Il mio sogno è il quiz. Qualche tempo fa c’era stata una possibilità, ma poi non se ne fece più nulla perché non mi sentivo pronto. Al quiz ci devo arrivare, ma tra un po’. Ho un agente molto bravo, per fortuna. Mi metterà nelle condizioni di poter fare una ‘toppata’ del genere!

