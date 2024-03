Grande Fratello, il fidanzato di Angelica Baraldi contro i fan di Beatrice Luzzi: "Una setta"

Gossip TV

Riccardo Romagnoli, fidanzato dell'ex gieffina Angelica Baraldi si è espresso contro l'agguerrito fandom di Beatrice Luzzi, l'attrice romana arriva seconda al Grande Fratello. Secondo il fidanzato di Angelica, i sostenitori della Luzzi sono stati troppo aggressivi nel corso della permanenza dell'attrice nel reality show di Mediaset. Sulle pagine social inerenti al programma, si notano in effetti spesso interventi del numeroso fandom dell'ex interprete di Vivere e talvolta anche offese nei confronti di alcuni ex gieffini, come nei confronti di Anita Olivieri, acerrima nemica di Beatrice.

"Beatrice meritava la vittoria quanto Perla se non di più perché alla fine lei stava dentro dal primo momento - ha dichiarato Riccardo Romagnoli - Diciamo anche per anzianità di servizio se lo meritava poi è stato un percorso abbastanza controverso... Però la cosa di cui sono convinto è che per la cattiveria social che il suo fandom ha generato mi ha fatto anche non andare in simpatia Beatrice. Quindi io per la felicità di vedere i suoi fan, la sua setta, delusa sono molto contento che abbia vinto Perla".

Angelica e Riccardo sono rimasti in ottimi rapporti con "Perletti" con cui spesso condividono momenti insieme, come testimoniato dai social. La Baraldi ha anche ospitato Mirko a Roma in diverse occasioni, come lei stessa ha dichiarato durante una delle ultime puntate del Grande Fratello. Nel corso della puntata di Verissimo di domenica 31 marzo, Mirko e Perla anche Beatrice saranno ospiti nel salotto di Silvia Toffanin e rilasceranno le loro prime interviste ufficiali dopo la conclusione del reality show.

