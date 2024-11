Grande Fratello, Tommaso Franchi vola in Spagna? Gli autori lo vorrebbero con Maica Benedicto, ma lui frena

Gossip TV

Il Gran Hermano annuncia grandi novità dall'Italia: Tommaso Franchi lascia il Grande Fratello per volare nel programma gemellato spagnolo? Gli autori lo vorrebbero con Maica Benedicto, ma lui frena clamorosamente.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda su Canale 5, Alfonso Signorini ha annunciato la possibilità di vedere Tommaso Franchi volare in Spagna, per soggiornare al Gran Hermano come hanno fatto prima di lui Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Sembra che il rumor sia stato confermato proprio in queste ore, peccato che il gieffino abbia nel frattempo smentito di nutrire interesse per Maica Benedicto, rischiando di rovinare tutti i piani degli autori di entrambi i reality show. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Tommaso Franchi prende le distanze da Mariavittoria Minghetti

Sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello, è nato un interesse reciproco tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. I due gieffini si sono scambiati un bacio ma la liaison non è decollata, dal momento che Franchi ha frenato più volte ammettendo di essere attratto da Mariavittoria esclusivamente dal punto di vista fisico, sapendo che non è certo quello che la ragazza sta cercando in questo momento. In crisi, Mariavittoria e Tommaso si sono confrontati ammettendo di trovare difficile resistersi proprio a causa della grande chimica a livello fisico che c’è tra loro, ma il gieffino si è poi mostrato risoluto nel mantenere i suoi buoni propositi. Chiacchierando con Lorenzo Spolverato proprio in queste ore, Tommaso ha ammesso:

“Io mi sono immaginato con lei fuori, e non è quello che voglio. Anche per le piccole cose, non mi ci trovo. Inizia quasi a darmi fastidio… Se non fosse per il lato fisico e alcune cose di lei che mi fanno ridere, per il resto non ci vado d’accordo per niente”.

Insomma i fan della coppia dovranno arrendersi dato che, nonostante tutti gli sforzi compreso un aereo romantico per loro passato sopra la casa del Gf, Franchi non vede futuro con Minghetti. Contemporaneamente si è iniziato a intravedere un certo tipo di interesse nei confronti di Maica Benedicto, la bella coinquilina spagnola giunta nella casa più spiata d’Italia quando Lorenzo e Shaila Gatta si sono trasferiti per qualche giorno al Gran Hermano. Ed ecco che gli autori sembrano pronti a voler approfittare di questo gemellaggio, per portare avanti una romantica voce story tra Italia e Spagna. Peccato che proprio il gieffino abbia confidato di non nutrire questo particolare interesse per Maica che, sebbene reputi una bella ragazza, non conosce abbastanza al punto di avvertirne la mancanza. Insomma, Franchi ha ammesso di aver mentito in diretta per non farla rimanere male, dato che Maica invece ha confessato di sentire la sua mancanza mostrandosi coinvolta, e di non essere minimamente interessato.

Grande Fratello, Tommaso vola in Spagna ma potrebbe rovinare i piani degli autori

Prima che Tommaso Franchi confessasse ai suoi colleghi del Grande Fratello di aver detto una bugia bianca a Maica Benedicto durante la diretta, per non farla rimanere male e per non rivelare così a bruciapelo di non essere interessato a lei, Alfonso Signorini aveva annunciato un’importate novità sul gieffino. Sembra, infatti, che Tommaso volerà in Spagna con l’intento da parte degli autori di fargli riabbracciare Maica, sperando insomma nella nascita di una love story tra GF e Gran Hermano (certo un bel colpaccio per gli ascolti dato che questo anno il reality show stenta a decollare). Nelle ultime ore il magazine spagnolo Ya Es Producciones ha parlato di notizie dall’Italia e così il sito di Telecinco ha confermato il rumor, dichiarando che nella puntata speciale di Halloween si scoprirà di più.

“Occhi puntati sull’Italia, perché non ci saranno solo inquietanti presenze di Halloween, ma anche una novità dal Grande Fratello italiano. Si tratta di una notizia importante”.

Al momento non è chiaro di che notizia si parli ma potrebbe essere quella già preannunciata da Signorini in diretta tv, ovvero il momentaneo arrivederci di Franchi al Gf a favore del Gran Hermano. Insomma, gli autori si stanno davvero impegnando per creare nuovi triangoli amorosi e liaison coinvolgenti, peccato che involontariamente Tommaso abbia già distrutto i sogni dei fan, dichiarando di non essere preso da Maica.

