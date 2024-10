Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi in crisi: arriva il confronto

Gossip TV

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi si sentono molto attratti e la casa del Grande Fratello non fa che avvicinarli, ma entrambi pensano di non poter essere una coppia.

Momento di confronto tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi nella casa del Grande Fratello. I due concorrenti del reality show di Canale 5 si sono molto avvicinati, arrivando anche a scambiarsi un bacio passionale, per poi ritornare entrambi sui proprio passi. Tommaso vorrebbe distacco, Mariavittoria confida di non riuscire a evitarlo perché si sente attratta. Cosa avranno deciso?

Grande Fratello, Mariavittoria e Tommaso dal bacio all’addio?

Nella casa del Grande Fratello nascono amori, si consumano flirt e poi triangoli inattesi come quello tra Shaila Gatta, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato che sta tenendo banco negli ultimi giorni, esattamente da quando la ballerina e Spolverato sono finiti al Gran Hermano in Spagna e si sono dati da fare. Anche tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi hanno provato immediatamente una forte attrazione fisica, finendo con lo scambiarsi un bel bacio passionale. Tuttavia, entrambi temono che questa passione sia dettata semplicemente da un aspetto fisico, e che per loro non ci sarà un futuro insieme lontano dalle telecamere.

Quando sopra la casa del Gf è volato un aereo dedicato alla coppia, Tommaso ha reagito malissimo mentre Mariavittoria ha provato a rabbonirlo per capire se avrebbe potuto provare a riavvicinarsi ancora. Sono passati diversi giorni ma la situazione non cambia e assistiamo ad uno stallo. Tommaso e Mariavittoria sono consapevoli che tra loro non potrebbe nascere un grande amore, eppure eccoli sempre vicini ad amoreggiare. Così, nelle ultime ore, è arrivato il confronto tra i due gieffini: sarà un addio definitivo?

Grande Fratello, Mariavittoria fa una confessione a Tommaso

Dopo diversi giorni trascorsi a cercare di evitarsi per poi trovarsi sempre vicini, è arrivato il momento del confronto per i due protagonisti del Grande Fratello. In camera da letto, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi parlano della situazione che stanno vivendo e lei confida che, anche a causa delle loro differenza d’età, sente che la relazione non potrebbe decollare. Mariavittoria vorrebbe una storia d’amore seria, con un progetto futuro, mentre Tommaso a 24 anni vuole vivere d’emozioni senza preoccupazioni o responsabilità. Del resto Franchi stesso ha precisato che la maggior parte del tempo, anche quello trascorso con la gieffina, è il suo cuore a suggerirgli che lei non è quella giusta.

Nonostante tutto, Mariavittoria deve ammettere che non riesce proprio a tenersi distante e che, anche quando si ripromette di farlo, e chiede a Tommaso di aiutare ad allontanarsi. Il gieffino, tuttavia, appare perplesso e poco propositivo al riguardo. Ci sarà presto un altro bacio? L’attrazione fisica c’è ed è palese, ma chissà se entrambi riusciranno a resistere alla tentazione.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .