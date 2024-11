Grande Fratello, Tommaso Franchi vola in Spagna da Maica Benedicto: le parole di lui e di Mariavittoria dopo la diretta

Gossip TV

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Tommaso Franchi ha lasciato la Casa per volare in Spagna da Maica Benedicto: ecco le prime parole di lui e della gieffina MariaVittoria Minghetti subito dopo la diretta.

Dopo Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, questa settimana è toccato a Tommaso Franchi abbandonare il Grande Fratello per volare in Spagna. Per la gioia di Mariavittoria Minghetti, infatti, il giovane idraulico vivrà per ben 48 ore nella Casa del Gran Hermano dove potrà riabbracciare Maica Benedicto.

Tommaso lascia la Casa e vola in Spagna: la reazione di Mariavittoria

Colpo di scena nell'ultima puntata del Grande Fratello. Tommaso Franchi è stato prelevato da due ballerine di flamenco dalla Casa del Grande Fratello per andare in Spagna. Da stasera, infatti, il giovane concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini entrerà nella Casa del Gran Hermano per rivedere Maica Benedicto. Come reagirà la spagnola?

L'uscita di scena di Tommaso ha spiazzato Mariavittoria Minghetti che, interpellata da Signorini in diretta al Gf, ha rivelato che questa sarà la famosa "prova del nove" per il loro rapporto. La gieffina è tornata a parlare dell'idraulico anche dopo la puntata con Helena Prestes ammettendo di non essere gelosa: "Non sono gelosa, non siamo fidanzati, buon per lui, sono felice che sia andato in Spagna. Se vuole divertirsi ben venga".

Leggi anche Shaila e Javier: arriva il confronto nella notte

L'amato e apprezzato concorrente della nuova edizione del Grande Fratello tornerà dalla Spagna scoprendosi innamorato di Mariavittoria o di Maica? Ricordiamo che mentre la gieffina spagnola ha ammesso di essersi presa una bella cotta per il giovane idraulico, lui ha confessato in diretta di non essere coinvolto e di preferire di gran lunga la sua compagna di avventura.

Tommaso pronto a sbarcare al Gran Hermano: la reazione a caldo del gieffino

La puntata di ieri del Grande Fratello, che ha visto l'eliminazione inaspettata dal gioco di Iago Garcia, è stata ricca di sorprese ed emozioni per Tommaso Franchi. Dopo aver conosciuto Diletta Leotta, infatti, il giovane concorrente è stato prelevato per andare in Spagna nella Casa del Gran Hermano. "Sono un pò emozionato, è un'esperienza unica, bellissima e non me l'aspettavo, davvero! È un sogno. Andiamo in Spagna, quando torno vi racconto un pò di cose" ha dichiarato emozionato il toscano ai microfoni del reality show di Canale 5 prima di prendere l'aereo e raggiungere Maica Benedicto. Cosa succederà tra i due? Tommaso seguira le orme di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato lasciandosi trasportare dalla passione o resterà fedele a Mariavittoria Minghetti?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.